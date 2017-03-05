Giresunspor'un galibiyet İstanbul'da serisi sona erdi
TFF 1. Lig'de evinde 6 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor, son 6 maçını kazanan Giresunspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de evinde 6 maçtır kaybetmeyen Ümraniyespor, son 6 maçını kazanan Giresunspor'u 1-0 yendi. 23. hafta maçında Ümraniyespor, evinde konuk ettiği Giresunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada topla buluşan Serdar'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Eser'de kaldı. 14. dakikada topla buluşan Ömer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti. 52. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Otoo'nun seken topa yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 73. dakikada Giresunspor savunmasında yapılan hata sonucu topu kapan Serdar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı. 80. dakikada topla buluşan Otoo'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dönerek kaleci Eser'de kaldı. 83. dakikada Dilaver'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Carioca'nın yaptığı vuruşta top kaleci Burak'tan döndü.
---KÜNYE--- Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Kamil Çetin xx Ümraniyespor: Burak xx, Ömer xx, Merthan xx, Tarık xx, Mehmet xx, İbrahim xx, Timur xx (Salifu dk. 73 x), Otoo xxx, Ömer Can xx (Bulut dk. 65 x), Serdar xxx (Samet dk. 86 ?), Beleck xx Yedekler: Metin, Mücahit, Erol, Abdullah Teknik Direktör: Erkan Sözeri Giresunspor: Eser xx, Berkan xx, Onur xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin xx, Dodo xx (Dilaver dk. 76 x), Dimitriadis xx, Abwo xx (Isaac dk. 61 x), Recep xx, Volkan xx (Carioca dk. 53 x), Özgürcan xx Yedekler: Anıl, Cihan, Rızvan, Çağrı Teknik Direktör: Yücel İldiz Gol: Otoo (dk. 52) (Ümraniyespor) Sarı kart: Volkan, Özgürcan (Giresunspor)
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