Giresunspor Rangelov ve Kokaloviç için kolları sıvadı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da dış transfer için kollar sıvandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da dış transfer için kollar sıvandı. Kadrosuna güçlü isimler katmak isteyen Karadeniz temsilcisi, dış transferde daha önce Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor'da da forma giyen Hırvat savunmacı Elvis Kokalovic ve Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran Dimitar Rangelov ile görüştüğü öğrenildi. Öte yandan, Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Ramazan Bayramı sonrası transferlerin netleşeceğini, teknik direktör görüşmelerinin devam ettiğini Bayram'dan sonra yeni teknik direktörün açıklanacağını söyledi. (Resul Yanbul / İHA)
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