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Giresunspor play-off'u garantiledi
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Giresunspor play-off'u garantiledi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Diğer maçlardan alınan sonuçlara göre Giresunspor, Play-Off'u garantiledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Diğer maçlardan alınan sonuçlara göre Giresunspor, Play-Off'u garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Dodo'nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan Okumak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kale ağlarına gönderdi. 1-0
54. dakikada Ziya'nın sert vuruşunda top kaleci Eser'den döndü. Sonrasında savunmasına yardıma gelen Abwo tehlikeyi uzaklaştırdı.
65. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can Özcan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

KÜNYE
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan xx, Ahmet Şimşek xx, Ahmet Ayaz xx
Giresunspor: Eser Altın xx, Berkan Yıldırım xx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin Tut xxx, Panos Dimitriadis xxx, Dodo Andre xx, David Abwo xxx (Rızvan Şahin dk. 70 xx), Recep Aydın xx (Nemanja Tomiç dk. 89 ?), Volkan Okumak xx, Özgür Can Özcan xx (Promise Isaac dk. 79)
Yedekler: Anıl, Çağrı, Çağlar, Dilavar
Teknik Direktör: Yücel İdiz
Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Taşkın İler xx (İsmail Güven dk. 60 x), Taha Can Velioğlu xx, Ömer Alp Kulga xx, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Veli Acar dk. 79 xx), Leandro Kappel xx (Cihan Özkaynak dk. 87 ?), Anıl Taşdemir xx, Barış Örücü xx, Ziya Alkurt xx
Yedekler: Zeki, Yasin, Batıcan, Şevki
Teknik Direktör: Kenan Atik
Gol: Volkan Okumak (dk. 14) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dodo, Volkan, Hüsamettin, Eser (Giresunspor), Ömer Alp, Taha Can (Denizlispor)
(Resul Yanbul/İHA)

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