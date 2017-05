TFF 1. Lig'in 33. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Diğer maçlardan alınan sonuçlara göre Giresunspor, Play-Off'u garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Dodo'nun pasına sağ kanatta Recep hareketlendi ve penaltı noktasına topu ortaladı. Volkan Okumak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kale ağlarına gönderdi. 1-0

54. dakikada Ziya'nın sert vuruşunda top kaleci Eser'den döndü. Sonrasında savunmasına yardıma gelen Abwo tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Giresunspor atağında Özgür Can Özcan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.



KÜNYE

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ahmet Şimşek xx, Ahmet Ayaz xx

Giresunspor: Eser Altın xx, Berkan Yıldırım xx, Onur Demir xx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin Tut xxx, Panos Dimitriadis xxx, Dodo Andre xx, David Abwo xxx (Rızvan Şahin dk. 70 xx), Recep Aydın xx (Nemanja Tomiç dk. 89 ?), Volkan Okumak xx, Özgür Can Özcan xx (Promise Isaac dk. 79)

Yedekler: Anıl, Çağrı, Çağlar, Dilavar

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Denizlispor: Asil Kaan Güler xx, Taşkın İler xx (İsmail Güven dk. 60 x), Taha Can Velioğlu xx, Ömer Alp Kulga xx, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Veli Acar dk. 79 xx), Leandro Kappel xx (Cihan Özkaynak dk. 87 ?), Anıl Taşdemir xx, Barış Örücü xx, Ziya Alkurt xx

Yedekler: Zeki, Yasin, Batıcan, Şevki

Teknik Direktör: Kenan Atik

Gol: Volkan Okumak (dk. 14) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dodo, Volkan, Hüsamettin, Eser (Giresunspor), Ömer Alp, Taha Can (Denizlispor)

