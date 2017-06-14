Giresunspor hocasını arıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni hocasını en hızlı biçimde bulup transferlere yoğunlaşmak istiyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni hocasını en hızlı biçimde bulup transferlere yoğunlaşmak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekipte ilk hedef, yeni teknik direktörü biran önce takımın başına getirmek. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ'ın, yeni teknik direktörü belirlemek için görüşmelere başladığı öğrenildi. Başkan Bozbağ'ın görüşeceği isimlerin ise Hakan Kutlu, Engin Korukır, İrfan Buz, Reha Erginer, Metin Diyadin ve Osman Özköylü olduğu iddia edildi.

(Resul Yanbul / İHA)