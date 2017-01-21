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Giresunspor evinde kazandı
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Giresunspor evinde kazandı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Giresunspor sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Barış ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Arif'in sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.
18. dakikada Abwo'nun pasında topla buluşan Volkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
24. dakikada Berkan'ın sağdan ortasında altıpasa yakın bir noktadan Recep'in kafa vuruşunda top kaleci Erce'den döndü. Dönen topa tekrar Recep'in kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.
48. dakikada Özgür Can'ın pasında topla buluşan Dodo'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
82. dakikada Dilaver'in ortasında kale önünde Özgür Can, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
90+3. dakikada Jones'i düşüren Arif, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

KÜNYE
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Emre Malok x, Ömer Tevfik Özkoç x, Murat Temel x
Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xxx, Volkan xxx (Jones dk. 78 x), Abwo xx (Dilaver dk. 68 xx), Berkan xxx, Recep xx, Özgür Can x, Dodo xx (Isaac dk. 68 x), Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xx
Yedekler: Anıl, Cihan Can, Çağrı, Rızvan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Altınordu: Erce xx, Uğur xx, Yusuf Acer xxx, Sinan xxx, Serkan xx (Enis dk. 78 x), Erdoğan xx (Seydi dk. 85 ?), Arif xx, Abdulkadir xx, Barış xx (Fatih dk. 58 x), Oğulcan xx, Yusuf Abdioğlu xxx
Yedekler: Berke, Kerim, Hamit
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Özgür Can (dk. 82) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Arif (dk. 90+3) (Altınordu)
Sarı kartlar: Dimitriadis (dk. 29), Dilaver (dk. 90+4)(Giresunspor) Erdoğan (dk. 72) Oğuzhan (dk. 73)(Altınordu AŞ)
(Candemir Sarı/İHA)


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