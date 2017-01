Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi

TFF 1. Lig müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, 'Balıkesirspor gibi güçlü bir takımdan 3 puan almak güzel' dedi.

TFF 1. Lig müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Balıkesirspor gibi güçlü bir takımdan 3 puan almak güzel" dedi.

Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağımızı biliyorduk. Gerçekten Balıkesirspor da ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Sahasında iyi neticeler alan bir ekip. Bu anlamda hava açıktı ama gerçekten zorlu hava şartları vardı. İki takım oyuncuları da ilk 45 dakika biraz oyuna girmekte zorlandı. Çok denk bir mücadele oldu diyebiliriz. Devre arasında arkadaşlarımızı ikaz ettik hücuma dönük oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle de bunları uygulamaya çalıştık, nitekim golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Penaltıyı kaçırdık. Deplasmanda Balıkesir gibi bir ekipten 3 puan almak güzel, oyunun sonuna doğru birkaç karambol pozisyon verdik. Bize yakışmıyor. Vermememiz lazım, bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Bunun dışında oyuncu arkadaşlarımı verdiği mücadeleden dolayı memnunum deplasman galibiyeti olması anlamında bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.



BALIKESİRSPOR CEPHESİ

TFF 1. Lig müsabakasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök "Bu mağlubiyetten ders çıkartmamız lazım" dedi.

Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem, kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Atabilirdik, bizim lehimize de değişebilirdi oyun. Top biraz daha onları sevdi. Mağlup olduk çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu işten ders çıkartmamız lazım, Balıkesirspor kulübü olarak ayakta kalmamız lazım. Balıkesirspor ilk defa maç kaybetmiyor çok hırpalarsak oyuncumuzu, çok daha kötü günler yaşayabiliriz. Ne zaman dan bir ikaz ediyorum zaten kısıtlı kadromuz var, bu kısıtlı kadroyla çok fazla işler yapmak peşindeyiz. Bu çocukların kafalarını inşallah bir an evvel ayağa kaldırmak zorundayız. Oyuncularımız bugün ellerinden geleni yaptılar, bir tek golümüz eksikti. Golü atsaydık maçı çok farklı rahat bir konuma taşıyabilirdik" dedi.

(Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları /İHA)