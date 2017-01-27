Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi

TFF 1. Lig müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, 'Balıkesirspor gibi güçlü bir takımdan 3 puan almak güzel' dedi.

TFF 1. Lig müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Balıkesirspor gibi güçlü bir takımdan 3 puan almak güzel" dedi.
Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağımızı biliyorduk. Gerçekten Balıkesirspor da ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Sahasında iyi neticeler alan bir ekip. Bu anlamda hava açıktı ama gerçekten zorlu hava şartları vardı. İki takım oyuncuları da ilk 45 dakika biraz oyuna girmekte zorlandı. Çok denk bir mücadele oldu diyebiliriz. Devre arasında arkadaşlarımızı ikaz ettik hücuma dönük oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle de bunları uygulamaya çalıştık, nitekim golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Penaltıyı kaçırdık. Deplasmanda Balıkesir gibi bir ekipten 3 puan almak güzel, oyunun sonuna doğru birkaç karambol pozisyon verdik. Bize yakışmıyor. Vermememiz lazım, bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Bunun dışında oyuncu arkadaşlarımı verdiği mücadeleden dolayı memnunum deplasman galibiyeti olması anlamında bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.

BALIKESİRSPOR CEPHESİ
TFF 1. Lig müsabakasında sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Can Cangök "Bu mağlubiyetten ders çıkartmamız lazım" dedi.
Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök, "Çok kötü oynadığımızı söyleyemem, kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Atabilirdik, bizim lehimize de değişebilirdi oyun. Top biraz daha onları sevdi. Mağlup olduk çok fazla söylenecek bir şey yok. Bu işten ders çıkartmamız lazım, Balıkesirspor kulübü olarak ayakta kalmamız lazım. Balıkesirspor ilk defa maç kaybetmiyor çok hırpalarsak oyuncumuzu, çok daha kötü günler yaşayabiliriz. Ne zaman dan bir ikaz ediyorum zaten kısıtlı kadromuz var, bu kısıtlı kadroyla çok fazla işler yapmak peşindeyiz. Bu çocukların kafalarını inşallah bir an evvel ayağa kaldırmak zorundayız. Oyuncularımız bugün ellerinden geleni yaptılar, bir tek golümüz eksikti. Golü atsaydık maçı çok farklı rahat bir konuma taşıyabilirdik" dedi.
(Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları /İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Terör örgütü askeri üsse saldırdı! Onlarca ölü var
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Jeotermal suyun sıcaklığıyla serada domates üretiyorlar
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
Türkiye'nin sert yanıtına Yunanistan'dan cevap!
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
AVM'de yangın çıktı! Bina boşaltılıyor
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Toplu taşımada yeni dönem genelge 81 ile gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab'da daha derine gitmemek lazım
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup oldu
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
Alpay Özalan'dan Hakan Ünsal'a 'evet' yanıtı
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
'Çalgı Çengi İkimiz'in final galasına yoğun ilgi
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Kısmen batan kuru yük gemisi karaya oturdu
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
ABD'li ünlü oyuncu Külliye'de
Kısem batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Kısem batan kuru yük gemisi karaya oturdu
Bunun adı insanlık
Bunun adı insanlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lindsay Lohan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lindsay Lohan'ı kabul etti
Düğün yolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Düğün yolunda katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama
Muş merkezli terör operasyonunda 21 tutuklama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English