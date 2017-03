Giresunspor'dan taraftarına çağrı

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Giresunspor, 23. haftada Atatürk Olimpiyat Stadında oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Bozbağ, taraftarlara takıma sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

'Mutlak 3 puan, hedef Süper Lig' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Çotanakların Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, taraftara seslenerek, "Taraftarımız takımına sahip çıkacaktır, ben buna inanıyorum ve Ümraniyespor maçında onların desteği ile 3 puan ile ayrılacağız" dedi.

Giresunspor Başkan Yardımcısı Metin Koç ise, İstanbul'un Giresunspor için deplasman olmadığını söyledi. İstanbul'da yaklaşık 500 bin Giresunlunun yaşadığını hatırlatan Koç, "Bu kadar yoğun nüfusun olduğu yerde takımımız için burası deplasman sayılmaz" dedi. "Giresunspor ikinci evine geliyor" diyen Koç, "Çok iyi mücadele ettiğimiz maçı galibiyetle noktalamasını bildik. Taraftarlarımızın bu noktada desteği çok iyiydi. Takımı ateşlediler. Tribünleri daha da dolu görmek istiyoruz. Şehrin tamamen havaya girmesini bekliyoruz. Caddelerde, sokaklarda artık Giresunspor bayrağı dalgalanmalı. Rehavete kapılmadan önümüze koyduğumuz hedefe adım adım yürümeliyiz. Bu yürüyüşün sonunda özlemini çektiğimiz Süper Lig'e yükseleceğimize eminim. Çok iyi bir gidişatımız var. Çok iyi bir teknik heyet ve futbolcu topluluğuna sahibiz. Yönetim olarak da başta başkanımız Mustafa Bozbağ, olmak üzere tüm arkadaşlar bu takımın başarılı olması için elinden geleni yapıyor. Gece gündüz kaynak arayışı içerisindeyiz. Her başarının bir külfeti vardır. Biz bu külfete razıyız. Yeter ki hep birlikte inanalım ve bu hedefe tek yumruk halinde yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Giresunspor'a ayrılan alanın dolacağına inandığını ifade eden Koç, "Ben şahsen Giresunspor taraftarlarına ayrılacak bölümün tamamen dolacağını düşünüyorum. Taraftarlarımız bu maçta takımlarını yalnız bırakmayacaklardır. Herkesi Pazar günü Olimpiyat Stadı'na bekliyoruz. Bizim için çok önemli bir maç daha. Her maçımız artık şampiyonluk havasında. Her maçımız final. Bu maçı da taraftarlarımızın vereceği itici güçle kazanmak istiyoruz" diye konuştu.