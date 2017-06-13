Giresunspor'dan iç transferde 2 imza birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor iç transferde ilk hamlesini yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor iç transferde ilk hamlesini yaptı.

Giresunspor'da Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ'ın yeniden teklif götürdüğü Onur Demir ve Hüsamettin Tut yeşil-beyazlı ekibe kendilerini bir yıl daha bağlayan anlaşmaya imza attı. Başkan Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları için çalışmalara başladık. Bugün itibari ile görüşmede olduğumuz iki futbolcumuz ile yeniden anlaşmaya vardık. İnşallah kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olur" dedi.

(Resul Yanbul / İHA)