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Giresunspor'da tüm hesaplar Süper Lig üzerine kuruldu
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Giresunspor'da tüm hesaplar Süper Lig üzerine kuruldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 50 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için yönetim kurulu çalışmalarına devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 50 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek için yönetim kurulu çalışmalarına devam ediyor.

Lige Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan Yeşil-beyazlı ekip, kötü gidişat sonrası ligin 10. haftasında teknik direktör Yücel İldiz ile anlaşmaya vardı. Giresunspor ligin ilk yarısını 21 puan toplayarak 10. sırada tamamlarken,

5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetlerden sadece bir tanesini deplasmanda alırken, attığı 20 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

Giresunspor'da 16 maçta en fazla sahada kalan isimler ise Bin 440 dakika ile kaleci Eser Altın ve Bin 352 dakika ile defansın vazgeçilmez oyuncusu Dodo oldu. İlk yarı boyunca 3 kırmızı kart gören yeşil-beyazlı ekip 30 tane de sarı kart gördü. En fazla kart gören oyuncusu ise 6 sarı kart ile Berkan Yıldırım oldu. Giresunspor'un attığı 20 golün 7'sini Özgür Can Özcan kaydederken, onu 3 gol ile tecrübeli golcü Recep Aydın takip etti.

Giresunspor forvet hattını güçlendirdi

İkinci yarıya yeni ve daha dinamik olarak girmek isteyen Giresunspor kadrosuna güçlü isimler ile takviye etti. Daha önce de Giresunspor'da oynayan ama talihsiz bir sakatlık geçiren ve futbola uzun süre ara vererek ülkesi Brezilya'ya dönen Jones Carioca ile yeniden anlaştı. Jones, sakatlığının ardından geçtiğimiz sezon ülkesinin ABC - FC takımında oynamış ve ligde 16 gol atma başarısını sağlamıştı.

Kardemir Karabükspor yollarını ayırdığı ve Süper Lig tecrübesi bulunan İsaac Promise ile lig bitimine kadar sözleşme imzalayan Giresunspor forvet hattını güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip son olarak ise Balıkesirspor'dan ayrılan ve 1.ligin tecrübeli isimlerinden olan Dilaver Güçlü'yü renklerine bağladı.

İkinci yarıya Antalya'da hazırlanıyorlar

Ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Giresunspor, Perşembe günü şehre dönecek. Giresunspor yönetimi ikinci yarı hazırlıkları tam kadro olarak Antalya'da takip etti.

Giresunspor Başkan Yardımcısı Nahid Yamak, kamp sürecini değerlendirerek "İkinci yarı hazırlıkları Perşembe bitecek ve Giresunspor'umuz sahasında oynayacağı 2 önemli maç için evine dönecek. İnşallah emekler karşılığını bulur ve başarılı bir sezon olur" dedi.
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