05.01.2017 13:39 Giresunspor'da bir ayrılık daha

Giresunspor'da sezon başında Karşıyaka'dan transfer ettiği Youssef Yeşilmen ile yollar ayrıldı. Giresunspor'da sezon başında Karşıyaka'dan transfer ettiği Youssef Yeşilmen ile yollar ayrıldı.



Giresunspor Kulüp Başkan Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, "Kulübün hedefleri doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşmayı fesih ettik" dedi.



Bozbağ, "Sezon başında Karşıyaka'dan transfer ettiğimiz Youssef ile görüştük. Oyuncumuzun sözleşmesini karşılıklı fesih ettik. Bundan sonraki yaşantısında Youssef'e başarılar diler, kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

