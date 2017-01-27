Giresunspor, Balıkesirspor'u 1-0'la geçti

TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Balıkesirspor sahasında, Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
TFF 1. Lig'in 19. hafta maçında Balıkesirspor sahasında, Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar 60. dakikada Foxı'nın ara pası ile ceza sahasına giren Okan topu ceza sahasında bulunan Bekamenga'ye gönderdi. Giresunspor defansı top Bekamenga'ya gelmeden ceza sahası dışına uzaklaştırdı. 76. dakikada ceza yayı gerisinden Isaac'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Vukovic'in solundan ağlara gitti. 0-1 90+4. dakikada ceza sahası içinde İsaac'a yapılan faule hakem penaltı verdi. Volkan'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler:Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Abdullah Bora Özkara xx Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Eray xx (Abdulkadir dk. 80 x), Nizamettin xx, Bekamenga xx, Okan xx, Burak Çalık xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Foxi xx (Mehmet dk. 80 x), İshak xx Yedekler: Atilla, Cüneyt, Doğa, Çağatay, İbrahim Teknik Direktör: Can Cangök Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xxx, Volkan xx, Abwo xx (Da Siva Lopez dk. 80 x), Berkan xxx, Recep xx (Cihan Can dk. 89 ?), Özgür Can x (Isaac dk. 73 x), Nascimento xx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xx Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Dilaver Teknik Direktör: Yücel İldiz Gol: Isaac (dk. 76) (Giresunspor) Sarı kartlar: Recep, Berkan, Eser, Volkan (Giresunspor), Bekamenga, Oğuzhan (Balıkesirspor) (Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.