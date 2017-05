Giresunlu Hümeyra'dan ABD'de büyük başarı

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen Reel City Belgesel ve Kısa Film Festivalinde, yönetmenliğini Giresunlu Hümeyra Çelik'in üstlendiği 'Müslima', en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen Reel City Belgesel ve Kısa Film Festivalinde, yönetmenliğini Giresunlu Hümeyra Çelik'in üstlendiği "Müslima', en iyi kısa film ödülüne layık görüldü.

The City College of New York Okulu tarafından düzenlenen Reel City Kısa Film Festivali'nin ödülleri Aaron Davis Hall, salonunda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. TV, Film ve Video bölümünde okuyan gurbetçi ailenin kızları üniversite öğrencisi Hümeyra Çelik, ABD başta olmak üzere dünyada artan İslamofobinin etkisini azaltmak amacıyla Müslüman kadın anlamına gelen Müslima'nın projesini oluşturdu. Müslüman aileler ile yaptığı çekimlerin yanı sıra Brooklyn Eyüp Sultan Camisinde okunan ezan ve kılınan namaz görüntüleri ile İslam dininin kutsallığı ön plana çıkartıldığı kısa film, Jüri tarafından en iyi film ödülünü kazandı. "Müslima" isimli filmin "En iyi Kısa Film Ödülünü" kazandığı festivalde drama, senaryo, kameraman, ses tasarımı, montaj dallarında ödüller sahiplerini buldu.

"Müslüman kadının bir anlamı yoktur çok değişik kabiliyetlere sahiptir"

Hümeyra Çelik, "Bu projeyi hayata geçirme amacım Amerika ve dünya genelinde Müslüman kadınların ne olduğunu, neye kabiliyetli olduklarını göstermekti. Amerika'da yaşayan bir Müslüman kadın olarak sürekli nasıl giyinmem veya nasıl davranmam gerektiğini kişilere bakarak varsayan insanlara karşı bu filmi yaptım. Müslüman kadının sadece bir anlamı olmadığını, hepimizin çok farklı ve çok değişik kabiliyetlere sahip olduğunu göstermekti" dedi.

Umudunun çektikleri bu film sayesinde Müslümanlığa ön yargılı bakan insanların bir şeyler öğrenip İslamofobiyi azaltmak, klişeleri, kalıpları ve kötü düşünceleri yıkmak olduğunu söyledi.

'Müslima' isimli kısa filmde Shamika Mahmood, Sarah Aly ve Nora Zaki isimli kadınlar rol alırken, ödül kazanan yapımların, 2017 yılında ABD'de bazı film Festivallerinde gösterime gireceği belirtildi.

(Candemir Sarı / İHA)