02.01.2017 20:03 Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Giresun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Giresun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.



Giresun'da 2016 yılının son gününde İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 şüpheliden 3'ü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

