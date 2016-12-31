31.12.2016 21:38 Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Giresun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı. Giresun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalar sonucunda, İl Merkezinde 80 personel ve uyuşturucu madde arama köpeği ile birlikte 9 ayrı adreste aramalar gerçekleştirildi. Uyuşturucu maddesi satışı yaptığı değerlendirilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalar esnasında, 267,3 gram Sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7,65 mm çapında 25 adet fişek ele geçirildi.



2016'nın son günü düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınan E.Ö., Ş.D., L.D., Y.Ç.,O.Y., H.P. ve C.K. isimli 7 şüpheli şahıs hakkında TCK 188 maddesince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılan 7 şüphelinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.

