Giresun'da PKK sığınağı imha edildi

Giresun'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda PKK'ya ait sığınak ele geçirildi. Çok sayıda yaşamsal malzeme, tüp ve doküman bulunan sığınak imha edildi.

Giresun'da polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda PKK'ya ait sığınak ele geçirildi. Çok sayıda yaşamsal malzeme, tüp ve doküman bulunan sığınak imha edildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Güce İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve geçici köy korucularının düzenlediği operasyonlar kapsamında Yaşmaklı Yaylası'nda PKK'ya ait sığınak ele geçirildi. Teröristlerin kış aylarını geçirdikleri ve yaz ayı başlarında ise terk etikleri belirlenen sığınakta, çok sayıda yaşamsal malzeme, tüp ve doküman ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ile özel eğitimli köpeklerinde desteklediği operasyonda askerler tarafından boşaltılan sığınak, inceleme yapıldıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından kurulan düzenekle kullanılmaz hale getirildi.

Bölgede 5 kişi oldukları belirlenen terör grubunun başına 'Doğan Serhat' kod adlı teröristin yaralanmasının ardından 'Zinar' kod adlı teröristin komuta ettiği öğrenilirken teröristlerin herhangi bir eylem yapma riskine karşın bölgede operasyonların genişletilerek sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

(Resul Yanbul/İHA)