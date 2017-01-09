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Giresun'da 2016 yılında tarımsal üretime 219 Milyon TL destek verildi
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Giresun'da 2016 yılında tarımsal üretime 219 Milyon TL destek verildi

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, 2016 yılında il genelinde üreticilere 219 Milyon TL destek verildiğini söyledi.

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, 2016 yılında il genelinde üreticilere 219 Milyon TL destek verildiğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülkede tarım ve hayvancılığı geliştirmek ayrıca ürün kalitesini artırmak amacıyla belirlenen program ve esaslar çerçevesinde 2016 yılında Giresun'da birçok alanda çiftçilere destek verildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, "Bakanlık olarak üreticilerimin her zaman yanındayız. 2016 yılında üreticimizin tarım ile olan bağını güçlendirmek için birçok alanda iyi çalışmalar yaptık. İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimizin yürüttükleri yoğun çalışmalar ve üretici örgütlerimizin de verdikleri katkı neticesin de ilimizde tarımsal üretime verilen desteklemelerin bir önceki yıla göre arttığı görülmektedir. İlimiz tarımının ve ekonomisinin gelişmesi açısından hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Çalışmalar ve yapılan destekler hakkında bilgi veren Angın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bitkisel üretim desteklemesi 178 milyon 859 bin 423 TL, Hayvansal üretim desteklemesi 9 milyon 367 bin 783 TL, Su ürünleri desteklemesi 30 bin 26 TL, Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri desteklemesi 3 milyon 600 bin 200 TL, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı desteklemesi 44 bin 625 TL, Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi 6 milyon 925 bin 250 TL, Damızlık Sığır ve Koyun işletmelerinin Yenilenmesi ve Damızlık Erkek Materyal Alımların desteklenmesine 3 milyon 498 bin TL, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi 495 bin TL ve TARSİM kapsamında da 16 milyon 825 bin 141 TL bitkisel ürün ve hayvan sigortası primi devlet katkısı olmak üzere, Giresun merkez ve ilçelerimizde 80 binin üzerinde üreticimize toplam 219 milyon 645 bin 448 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir."
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