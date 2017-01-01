01.01.2017 02:26 Giresun 2017'ye sakin girdi

Giresun'da yeni yıl kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Atatürk Meydanı oldu. Yeni yıla saatler kala meydanı dolduran vatandaşlar saat 23: 59'u gösterdiğinde hep bir ağızdan geri sayıma başlayıp, dilek balonları eşliğinde 2017'ye girdi. Giresun'da yeni yıl kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi yine Atatürk Meydanı oldu. Yeni yıla saatler kala meydanı dolduran vatandaşlar saat 23: 59'u gösterdiğinde hep bir ağızdan geri sayıma başlayıp, dilek balonları eşliğinde 2017'ye girdi.



2017 yılına vatandaşlar ile birlikte giren Giresun Valisi Hasan Karahan polis kontrol noktalarını İl Emniyet Müdürü Uğur Öztük ve beraberindekiler ile gezerek, Gazi Caddesinden Atatürk meydanına kadar vatandaşlar eşliğinde yürüdü.



Atatürk meydanında polis merasimi ile karşılanan Vali Karahan, polislerin yeni yılını kutladı. Daha sonra vatandaşların olduğu alanları gezen Karahan burada vatandaşlarla kısa sohbetler ederek yeni yıl temennilerini iletti.



2016 yılında ülkenin büyük badireler atlattığını belirten Karahan, "2017 senesine girdik hayırlısıyla, 2016'da ülkemiz büyük badireler atlattı ama hepsinin altından yüz akıyla çıktık milletimizin cesareti ve basiretiyle. Allah 2017'yi daha hayırlı kılsın bizim için. Giresun'umuzda meydanımızı, sokaklarımızı vatandaşımız büyük olgunluk yeni yılı karşılıyor. Hiçbir taşkınlığa ya da yanlış anlamaya fırsat vermeyecek şekilde Giresunlu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017 hem şehrimiz için, hem ülkemiz için, hem dünyamız için hayırlar getirir tüm milletimize iyi dileklerimizi sunuyoruz' dedi.



Yılbaşı tedbirleri arasında bu yıl Giresun'da alınan önlemlerin yanı sıra ilk defa güven timleri de görev yaptı. Simitçi, baloncu, kuru yemişçi, çiçekçi ve sokak çalgıcısı kılığına giren polislerde görev yaptı.



İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il merkezinde 196 polisin görev yaptığını vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti;



"2014 yılı 18 Mart'ta göreve başladığımızda Giresun için hedef koymuştuk önümüze, 'daha huzurlu, daha güvenli ve daha iyi yaşana bilir bir Giresun için hep birlikte' sloganıyla başladık. Bu süre içerisinde gerçekten Giresunlu hemşerilerimiz polis vatandaş el ele söylemine çok uygun şekilde polisin yanında yer aldılar. 2016 yılı bütün ülkemizde çok önemli hadiselerle birlikte geçti inşallah 2017 'de ülkemiz açısında ve ilimiz açısında daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. 2016 yılının son gününde biz ilimiz de yeni yıl akşamı vatandaşlarımızın güven içerisinde olması için tüm tedbirlerimizi aldık sayın valimizin önderliğinde 196 polis arkadaşlarımızla sokaklardayız. Bu sene ilk defa vatandaşlarımızın yoğunlukta kalabalık bulunduğu noktalara değişik meslek erbabı niteliğinde polis arkadaşlarımızı yerleştirdik. Simitçi oldular, çocuklarla balon gezdirdiler ve bu saat itibariyle Giresun'da bizi üzen toplumu derinden yaralayan ciddi bir hadise olmadı. Vatandaşlarımız sokaktan evlerine gidinceye kadar tedbirlerimiz devam edecek."



Öte yandan Giresun'da yeni yıl kutlamaları çerçevesinde 2016 yılında yaşanan üzücü olaylar nedeniyle havai fişek gösterisi gibi eğlenceler iptal edildi.

