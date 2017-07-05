Giray Bulak'tan 'transfer' açıklaması

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 'Ligin başlangıcına doğru transferleri tamamlamış oluruz' dedi.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Ligin başlangıcına doğru transferleri tamamlamış oluruz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor. Sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 6-7 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Bolu kampında bir kaç tane hazırlık maçı yapacaklarını ve özellikle kamp döneminin ikinci yarısını da hazırlık maçları yaparak tamamlamak istediklerini belirten Bulak, "Çünkü ilk dönemde oyuncuların fiziki kalitelerini yerine getirerek, bazı testlerin yapımını sağlayarak geçirmek istiyoruz. Oyuncu sayısı bakımından tamamlanmayı da burada yapmak istiyoruz. Oyuncularımız tamamlandıktan sonra ikinci yarıya 15-16 transferi yapmış ve toparlanmış bir takım görüntüsü çizeceğiz. Ligin başlangıcına doğru da transferlerimizi tamamlamış oluruz. Geç kalıyoruz ama bu takımın yeniden kurulması, yeniden dizilmesi kolay bir hadise değil. Transfer kolay değil. Özellikle 10 yabancı olduktan sonra onların seçilmesi, getirilmesi, şartların beğendirilmesi zor. 10 yabancı olunca Türk oyuncusu sayısı daralıyor. Oradan oyuncu bulmak zor. Sonuçta 1. Ligde aşağı yukarı belli sayıda oyuncılar var. O oyuncuların bütün takımlar tarafından istenir olması hem piyasanın yüksek olmasına hem de oyuncuların nazlanmasına sebep oluyor. Bu anlamda dikkatli olmamız lazım. Alttan oyuncu yetiştirmemiz lazım. Ama en önemlisi de alt yapılardan oyuncu bulmamız lazım. Türk futbolcusu pahalı deniyor ama pahalı olmasının sebebi az olması. Çok olsa pahalı olmaz. Buraya eğilmemiz lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem / İHA)