31.12.2016 15:42 Gıda Bankası bir yılda 11 Bin kişiye ulaştı

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası, son bir yıl içerisinde 11 bin 568 kişiye ulaştı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gıda Bankası, son bir yıl içerisinde 11 bin 568 kişiye ulaştı.



Gıda Bankasına gelen ailelerin işlemlerini daha hızlı çözümlemek, vatandaşa daha iyi hizmet sunmak adına gıda dağıtım günlerinde randevu sistemine geçen Gıda Bankası yetkilileri, incelemelerin ardından gıda yardımına uygun görülen ailelere mağazada kullanacakları manyetik kartlar veriyor. Her ay bu kartlara aile durumuna göre puan yükleniyor ve market ile mağazada puanlarına göre alışveriş yapabiliyorlar.



İhtiyaç sahibi aileleri tespit konusunda sağlıklı ve çözüm odaklı olabilmesi için meclis üyesi ve şube müdürünün de katılımıyla komisyon kurulup haftada bir gün yardım yapılacak ailelerle ilgili istişare toplantısı yapılıyor.



Mahalle muhtarları ile görüşmeler yapılıyor



Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için muhtarlarla görüşmeler de yapan Gıda Bankası yetkilileri, ihtiyaç sahiplerinin isim listelerine daha kolay ulaşıyor.Bu bağlamda, Gıda Bankası bir yıl içerisinde bireysel başvuran veya mahalle taramasında ziyaret edilen ve tespiti yapılan 11 bin 568 aileye ulaştı. Bunlardan 4 bin 69 aileye düzenli gıda yardımı bağlandı.Engelli ve yaşlıları da unutmayan Gıda Bankası, ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlıların yardımlarını bizzat ekipler tarafından evlerine teslim ediyor.

