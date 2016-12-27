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Gıda Bank, Isparta'da dar gelirli vatandaşın umudu oldu
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Gıda Bank, Isparta'da dar gelirli vatandaşın umudu oldu

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gıda Bank'ta incelemelerde bulundu. Gıda Bank ve giyim reyonunu denetleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, amaçlarının aç ve açıkta insan kalmaması olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerine aylık 150 liralık alışveriş yardımında bulunulduğunu aktardı. Şehirde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Günaydın, 'İhtiyaç sahibi olup, gelip bize müracaat edemeyen vatandaşlarımız var. Bir dilim ekmeğe muhtaç olsa da arlarından gelip müracaat etmiyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İhtiyaç sahibi olan vatandaşla

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gıda Bank'ta incelemelerde bulundu. Gıda Bank ve giyim reyonunu denetleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, amaçlarının aç ve açıkta insan kalmaması olduğunu belirterek, ihtiyaç sahiplerine aylık 150 liralık alışveriş yardımında bulunulduğunu aktardı. Şehirde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Günaydın, "İhtiyaç sahibi olup, gelip bize müracaat edemeyen vatandaşlarımız var. Bir dilim ekmeğe muhtaç olsa da arlarından gelip müracaat etmiyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı komşuları biliyor. Komşusu açken, kendisi tok uyumamalı. Bu komşularını bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

Gıda Bank ve giyim reyonunda kaliteli gıda ve giyim malzemelerinin bulunduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ihtiyaç sahiplerinin tespitinde siyasi etki ve baskının geçmediğini söyledi. En önemli kurallarının vatandaşların aç ve açıkta kalmaması olduğuna dikkat çeken Başkan Günaydın, kendilerine gelen müracaatların yanı sıra, belediye olarak da şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bazı ihtiyaç sahiplerinin hiçbir şekilde tespit edilemediğini, bunun tespitinde de o ihtiyaç sahibinin komşusuna büyük görev düştüğünü kaydeden Günaydın, "Komşusu açken, kendisi tok yatmamalı. Bu ihtiyaç sahibi komşuyu bize bildirmeli" dedi

İhtiyaç sahibi insanların kendilerine bildirilmesinin yeterli olduğunu, belediye olarak gerekli her türlü araştırmaların yapılacağını dile getiren Başkan Günaydın, "Bu araştırmayı da kurduğumuz komisyon gizli bir şekilde ve kimseyi incitmeden gerçekleştiriyor. Araştırmada belli kriterler var. O kriteri tutan herkese yardım yapıyoruz" görüşlerinde bulundu. Geçmişte bu tip yerlerin oy toplama, bizden-bizden değil gibi ayrımlarla yaşanan olayların olduğunu kaydeden Günaydın, "Böyle bir şey bizim burada yok. Şartları tutan vatandaşlarımız buradan yardımlarını alabilecek, aç-açıkta kalmayacak. Burası suiistimal edilemiyor. Kendimi belediye başkanı olarak aç açıkta kalanlardan sorumlu hissediyorum. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın komşusunun da bu mesuliyeti taşıdığını düşünüyorum. Aylık 150 liralık alışveriş imkanı var. İster yiyecek alsın ister giyecek alsın. İsterse çocuğuna çikolata alsın" ifadelerinde bulundu.

Gıda Bank'ta kalitenin bulunduğunu çalışmaların son derece ilerlediğini ve daha iyiye ulaştırmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Günaydın, "Hassasız, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz" dedi.
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