Gıda ambarı 'kültür ambarı' oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde çiftçilik yapan bir vatandaş, evinin yanındaki gıda ambarını kütüphaneye çevirdi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde çiftçilik yapan bir vatandaş, evinin yanındaki gıda ambarını kütüphaneye çevirdi.

İkizce ilçesinde çiftçilikle uğraşan 62 yaşındaki Hayati Çalık, babasından kalma ambarı yıkmak yerine onu kendinden sonraki nesillerin de görmesi için kütüphaneye çevirdi. Artık eskisi gibi çiftçilik yapılmadığını belirten Hayati Çalık, "Bizim zamanımızda çiftçilik önem arz ediyordu. Buralar hep mısır ve pirinç tarlası idi. Hasadımızı yapar, ambarlarda depolardık. Fakat şimdi çiftçilik yapanlar azaldı, üreten değil tüketen toplum olduk. Ben de bu ambarı yıkmak yerine farkındalık oluşturmak için kitaplık olsun istedim. Kitaplar pahalı, burada bulunan öğrencilerimiz faydalansın dedim. Sosyal medyada bunu duyurunca Türkiye'nin dört bir yanından kitap gelmeye başladı. Şu an 6 bine yakın kitap var. Artık burası doldu, yeni bir ambar kütüphanesi yapacağız" dedi.

Burayı bu hale üç yıl içinde getirdiğini ifade eden Hayati Çalık, "Okullarımız buraya artık geziler düzenlemeye başladı. Öğrenciler gelip kitaplarını seçiyor ya burada okuyor ya da evine götürüp okuduktan sonra geri getiriyor. Burada bir kayıt sistemi oluşturduk. Kendileri yazıyor, getirince de siliyorlar. Güzel bir ortam oldu onlar içinde" diye konuştu.



"BURADA 150'NİN ÜZERİNDE KİTAP OKUDUM"

Kütüphanede kitap okumanın insana huzur verdiğini dile getiren Hakan Gün, "Ben burada 150'nin üzerinde kitap okudum, etrafımdaki insanlara da okutturdum. Burası insana huzur veriyor. Doğanın içinde, doğa ile baş başa sakin bir ortamda kitap okumak çok güzel. Buraya gelen öğrenciler de gayet güzel ağırlanıyor" şeklinde konuştu.

İkizce Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda kültür ambarının olduğu Düzpelit Mahalle Muhtarı Hasan Çalık ise "Bu kültür ambarı sayesinde biz burada İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Buraya ilkokul öğrencileri için gezi düzenliyoruz, bisiklet turları yaptırıyoruz. Böylelikle burası adeta bir cazibe alanı oluşturduk" ifadelerini kullandı.

(Hamza Alp / İHA)