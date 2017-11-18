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Gezici Araştırma'nın son anketi! İYİ Parti yüzde kaç oy alır?
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Gezici Araştırma'nın son anketi! İYİ Parti yüzde kaç oy alır?

Gezici Araştırma son anketinin sonuçlarını açıkladı; İşte Akşener liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin oy oranı. Kaynak: İYİ Parti yüzde kaç oy alır?

Gezici Araştırma, Meral Akşener ve ekibinin kurduğu İyi Parti'nin muhtemel seçimde ne kadar oy alacağını açıkladı.

Gezici Araştırma şirketinin partilerin oy oranlarına ilişkin olarak gerçekleştirdiği son ankette Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin olası bir erken seçime girmesi durumunda yüzde 19.5 oranında oy alabileceği, bu durumda da AK Parti'nin oyunun yüzde 43.8 göründüğü ifade edildi.

Gezici Araştırma'nın anketine göre, İYİ Parti'nin seçime girmesi durumunda katılımcıların yüzde 18.5'i CHP'ye, yüzde 8.8'i MHP'ye ve yüzde 7'si ise HDP'ye oy vereceğini söyledi.

Bu durumda MHP ve HDP, TBMM'ye girmek için gerekli olan yüzde 10'luk barajın altında kalıyor.

İYİ Parti'nin katılmadığı bir erken genel seçim olması durumunda ise katılımcıların yüzde 47.1'i AK Parti'ye, yüzde 26.8'i CHP'ye, yüzde 13.5'u MHP'ye ve yüzde 9.8'i de HDP'ye oy vereceğini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye genelinde 10-15 Ekim günlerinde 4.638 katılımcıyla yüz yüze görüşme metodu ile yürütülen araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde eksi artı yüzde 2.5 olarak belirtildi.

“Yüzde 10 her şekilde Akşener'e oy verecek”

Şirketin sahibi Murat Gezici, araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ının Akşener'in siyasi duruşunu olumlu olarak değerlendirdiğini, yüzde 32'sinin ise olumsuz bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Araştırmaya katılanların Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 10.1'i kesinlikle her koşulda oy vereceğini ifade ederken yüzde 19.1'i oy verebileceğini, yüzde 17.8'i kararsız olduğunu ifade etmektedir. Toplumun yüzde 50'sine yakın bu oran Akşener'in kurduğu partiye oy verme potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor.”

YÜZDE 48 ERDOĞAN, YÜZDE 38 AKŞENER

Kasım 2019'da yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın nasıl oy vereceğini de irdeleyen ankete göre katılımcılara cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceği isim sorulduğunda yüzde 47.8 oranında Tayyip Erdoğan, yüzde 38 oranında Akşener, yüzde 14.9 oranında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtları çıktı.

“AKŞENER'İN OY POTANSİYELİNDE CİDDİ ARTIŞ OLABİLİR”

Anket sonuçlarını yorumlayan Gezici, Akşener'in ‘kararlı ve dik duruşu' ile ‘kadın oluşunun' halk tarafından takdir gördüğünü belirterek, “Araştırmamızın sonuçlarına göre Akşener'in güven vermesi ve tanınırlılığının artmasıyla birlikte oy potansiyelinde ciddi artış olacağı gözlenmekte” dedi.

“CİDDİ BİR YARIŞ OLACAK”

Araştırmaya katılanların yüzde 44.6'sının Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu vurguladığını da söyleyen Gezici, şöyle devam etti:

“Merkez sağ seçmen oranı yüzde 70 olarak görülüyor. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener'in Erdoğan'la birlikte aday olması durumunda ciddi anlamda bir seçim yarışının olacağı şimdiden öngörülmektedir. Anket sonuçları 2002 yılından bu yana ilk defa merkez sağ seçmeni milli duygularla konsolide edecek söylemleri Akşener'in kuracağı partide görebilme durumunu ortaya koyuyor.”

Murat Gezici'nin yöneticiliğini yaptığı Gezici Araştırma şirketi 16 Nisan referandum sonuçlarını en yakın tahmin eden iki şirket arasında yer alıyor.
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