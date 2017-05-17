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Gezi Parkından Maçka Demokrasi Parkına ekolojik yaya yolu
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Gezi Parkından Maçka Demokrasi Parkına ekolojik yaya yolu

Taksim Gezi Parkı, 'Ekolojik Yaya Köprüsü'yle Maçka Parkına bağlanıyor.

Taksim Gezi Parkı, 'Ekolojik Yaya Köprüsü'yle Maçka Parkına bağlanıyor.
Taksim Gezi Parkı ile Maçka Parkı, Ekolojik Yaya Köprüsüyle bağlanıyor. Yeşil alan kesintisiz hale getirilerek, Taksim Meydanı da, Gezi Parkı güzergahıyla birlikte, Harbiye bölgesine bağlanmış olacak.
Taksim Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü; Taksim Gezi Parkını, Asker Ocağı Caddesi üzerinden, Harbiye-Maçka Demokrasi Parkıyla bağlayarak, sahile ulaştıran kesintisiz bir güzergah olacak. Taksim Bölgesinde, iki büyük parkın yeşil sistemi ekolojik bir arayüzle -ekolojik yaya köprüsü ile kesintisiz hale getirilerek, park kullanıcıları ve yaya akışı için önemli ve yeni bir güzergah oluşturulacak.
Ekolojik Yaya Köprüsü ile; Taksim Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı kesintisiz bir şekilde bağlanırken, ekolojik bütünlük sağlanacak ve mekânsal olarak aslında bir bütün olan parkların iki parçası birleşmiş olacak. Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü, Asker Ocağı Caddesi Üzerinde 25.65 metrelik kısmıyla yer alırken, toplamda 32 metre boyunda, 9.60 metre eninde olacak. Ekolojik Köprüde; İstanbul'un doğal florasında var olan peyzaj dokusu, kır bitkileri ve doğal çayır türleri, köprünün statik sistemine entegre edilen bitki taşıyıcı katmanlarla yer alacak. Köprü yeşil olarak tasarlandığından zemini toprak dolgu üzerinde çim olarak uygulanacaktır.
Ekolojik Köprü Peyzajında; Huş Ağacı, Amerikan Sığla, Ihlamur, Akdeniz Servisi gibi Ağaçlar, Kelebek Çalısı, Çalı Erguvan, Kırmızı Gövdeli Kızılcık, Sürünücü Dağ Muşmulası, Kırmızı Yapraklı Taflan, Filbahri, Menengiç, Katır Tırnağı, Beyaz Çiçekli Keçi Sakalı gibi Çalılar, Kareks, Pampas Otu, Gaura (Bol ve sık çiçekli), Japon Kan Çimi, Süsen, Fener Çiçeği, Lavanta, Gümüş Otu, Biberiye gibi Otsu Bitkiler / Çok Yıllık (Perennial) Çiçekler ile Funda Çiçeği, Mavi Çim, Dam Koruğu ve Kekik gibi Yerörtücü Bitkiler ve Kaya Sarmaşığı türleri yer alacak. Bitkisel tasarım; kentin farklı mevsimlerde büründüğü renkleri yansıtacak bitkisel çeşitlilik, aromatik türler ve doğal çayır bitkileriyle koku, ses ve renk çeşitliliğe sahip olacak. Yıl boyu Ekolojik Yaya Köprüsünü kullanan İstanbulluların kentin mevsim geçişlerini deneyimlemesine imkan tanıyacak.
Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan Ekolojik Yaya Köprüsünün Projesini, Altyapı Projeler Müdürlüğü, Yapımını ise Yapı İşleri Müdürlüğü gerçekleştiriyor.

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