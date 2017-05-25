Geriye göreve giderken çektirdiği fotoğraf kaldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın (25) Samsun'daki baba ocağına ateş düştü. Şehitten ise geriye 1 gün önce göreve çıkmadan önce çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın (25) Samsun'daki baba ocağına ateş düştü. Şehitten ise geriye 1 gün önce göreve çıkmadan önce çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Mesut Yılmaz'ın acı haberi memleketi Samsun'un İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde bulunan baba evine İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz tarafından verildi. Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Mesut Yılmaz'ın annesi Hatun Yılmaz, acı haberi duyunca fenalaşarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, baba Mehmet Yılmaz ise gözyaşlarına hakim olamayarak taziyeleri kabul etti.

4 kardeş olan ve göreve 4 yıl önce göreve başlayan Mesut Yılmaz, Kars'tan geçici görevle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine görevlendirilmişti. Şehit özel harekat polisi Yılmaz'ın, şehit olmadan 1 gün önce göreve çıkmadan özel harekat kamuflajıyla olan fotoğrafını arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Şehit özel harekat polisinin cenazesi yarın Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(Erdi Demür - Şahin Binici/İHA)