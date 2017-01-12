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Geriye bu fotoğraf kaldı
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Geriye bu fotoğraf kaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında anne, baba ve 12 yaşındaki kızları yanarak öldü. Yangından evde olmadığı için kurtulan ailenin büyük kızı feryat ederken, enkaza dönüşen evden çıkan aile fotoğrafları yürekleri burktu.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde çıkan yangında anne, baba ve 12 yaşındaki kızları yanarak öldü. Yangından evde olmadığı için kurtulan ailenin büyük kızı feryat ederken, enkaza dönüşen evden çıkan aile fotoğrafları yürekleri burktu.
Edinilen bilgiye göre, Çal'ın Dağmarmara Mahallesi'nde 3 kişilik bir ailenin oturduğu müstakil evde, gece saat 03.30 sularından yangın çıktı. Elektrik kontağı veya sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören 42 yaşındaki Halil ve eşi Habibe Göktürk, kendilerini panikle dışarı attı. Çift, komşularına 'yangın var' diye bağırarak evi saran yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangına ilk müdahaleyi komşuları yapmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra 12 yaşındaki kızları Gülben'in içeride olduğunu fark eden anne ve baba içeriye kızlarını almak için girdi. Yangının büyümesi üzerine toprak evin çatısı anne-baba ve kızları Gülben'in üzerine çöktü. Enkaz altında kalan anne Habibe, baba Halil ve kızları 12 yaşındaki Gülben hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Uzun çalışmaların ardından anne Habibe, kızları Gülben ve son olarak baba Halil Göktürk'ün cenazeleri itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GERİYE AİLE FOTOĞRAFLARI KALDI
Olay yerine gelen ailenin yakınları enkazdan çıkan fotoğraflara bakarak gözyaşları döktü. Yangından evde olmadığı için kurtulan ailenin en büyük kızı 19 yaşındaki Gülcan Göktürk feryat ederken, enkaza dönüşen evden çıkan aile fotoğrafları yürekleri burktu. Yangından ölen Halil Göktürk'ün Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ın halasının oğlu olduğu öğrenildi.
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangının tam sebebini şu anda tam bilmiyoruz. Elektrik kontağı olduğu söyleniyor. Sabaha doğru 03.30-04.00'a doğru meydana geliyor. Tabi ahşap bina ve toprak olduğu için yangın hızla yayılıyor. Toprak çökünce de, şuanda 3 insanımız, baba, anne ve 12 yaşındaki kızları vefat etti. Şuanda otopsi için cenazeler götürülüyor. İlk önce anne ve baba dışarı çıkıyor, sonra da çocuk olduğu akıllarına geliyor. Geri döndükten sonra da, evin içindeki ahşap balkon çöküyor. Çökme olunca da içinden çıkamıyorlar. Baba benim de hala oğlu oluyor. Aileden geriye 19 yaşındaki Gülcan diye bir kızımız kaldı" dedi.
Yangında hayatını kaybeden Halil Göktürk'ün ablası, Aynur K., kardeşinin ve yeğenin fotoğraflarına bakarak göz yaşları döktü. Ailenin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
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