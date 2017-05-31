Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Geri zekalılık'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Geri zekalılık'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Euroleague ile ilgili çarpıcı açıklamalar kullandı. Orman, Euroleague'e harcanan para için 'Geri zekalılık' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Euroleague ile ilgili çarpıcı açıklamalar kullandı. Orman, Euroleague'e harcanan para için 'Geri zekalılık' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Life+ kanalına konuştu. Euroleague'in tam bir hırsızlık organizasyonu olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş, kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u, Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
İBB 'taksi' haberini yalanladı!
İBB 'taksi' haberini yalanladı!
Şehit eşi Kantarcı: FETÖ'cülere hiç bir şey olmaz!
Şehit eşi Kantarcı: FETÖ'cülere hiç bir şey olmaz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2019 mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 2019 mesajı
Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti
Erdoğan'dan bütün dünyaya FETÖ resti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Sarılmak psikolojiye iyi geliyor
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Türkiye'de 7 kişide görülen hastalığa yakalandı
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Kabil'de bombalı saldırı: 65 ölü
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Ramazan'da böbrek sağlığına dikkat
Bakanlıktan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası
Bakanlıktan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası
Yörükler devecilik kültürünü yaşatıyor
Yörükler devecilik kültürünü yaşatıyor
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Çocuğunu yol kenarına bırakıp kaçtı
Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı
Mayıs ayı Trabzonspor'a yaramadı
Galatasaray Odeabank dibe vurdu
Galatasaray Odeabank dibe vurdu
Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran
Zeytinyağı fark ödemesi desteğinde son gün 2 Haziran

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English