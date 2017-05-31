Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Euroleague ile ilgili çarpıcı açıklamalar kullandı. Orman, Euroleague'e harcanan para için 'Geri zekalılık' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Euroleague ile ilgili çarpıcı açıklamalar kullandı. Orman, Euroleague'e harcanan para için 'Geri zekalılık' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Life+ kanalına konuştu. Euroleague'in tam bir hırsızlık organizasyonu olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş, kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u, Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım" ifadelerini kullandı.

