Geri manevra yaparken böyle devrildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol kenarına devrilerek sürücüsünün kaçtığı panelvan aracın devrilme anı olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yol kenarına devrilerek sürücüsünün kaçtığı panelvan aracın devrilme anı olay yerindeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay Başiskele D-130 karayolu Sanayi Mahallesi Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerine gelen bir vatandaş, iş yerinin önünce araç devrildiğini görünce 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede devrilen ve kontağı açık bırakılan araç içinde kimsenin olmadığı belirlendi. Ali Cihan Ç. adına kayıtlı olduğu belirlenen panelvan aracın kaza yaptıktan sonra sürücüsünün kaçtığı tespit edildi.

Kaza sonrası sürücüsünün kaçtığı panelvan aracın devrilme anı ise olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yanyol Caddesi üzerinde ilerleyen 34 TA 9210 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yolun çıkmaz olduğunu görünce geri manevra yapmak istedi. Geri manevra yapan araç, yol kenarındaki boşluktan aşağıya devriliyor.

Kaza yapan araç, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında çekici ile kaldırılırken, kaçan sürücünün bulunması için inceleme başlatıldı.

(Gürcan Yılmaz/İHA)