Geri giden minibüs yaşlı adamı ezdi: O anlar kamerada !

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geri giden minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geri giden minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Polatlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Plevne Caddesi üzerinde geri geri giden 63 RB 287 plakalı minibüs, o sırada caddede bulunan Ziya Karaduman'a (67) çarptı. Karaduman'a çarpan minibüsün şoförü, çevredeki vatandaşların uyarılarıyla durdu. Ağır yaralanan Karaduman'ın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, kazayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaduman, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, tedavi edilmek üzere ambulansla Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Hamza Kabasakal /İHA)