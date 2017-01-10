10.01.2017 12:31 Genelkurmay önündeki üstgeçit için karar verildi

Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçide, '15 Temmuz Şehitler Üstgeçidi' ismi verildi. Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçide, "15 Temmuz Şehitler Üstgeçidi" ismi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, toplu ulaşımda gerçekleştirilen fiyat düzenlemesinin çok makul ölçüde yapıldığını belirterek, "Biz zarar etmeden yolcu taşımaya kalksak, bilet ücretlerinin 5 liradan aşağı olmaması lazım" dedi.

Başkan Melih Gökçek'in yönetiminde yeni yılın ilk toplantısını yapan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, kentle ilgili önemli kararlara imza atıldı.

Toplantıda, Başkan Gökçek'in bizzat okuduğu Başkanlık yazısıyla, Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu Çankaya A.Ayrancı Aziziye Mahallesi sınırlarındaki Karyağdı Sokağı'nın ismi, oybirliğiyle alınan kararla değiştirilerek, Aralık ayında uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un adı verildi. Ayrıca İnönü Bulvarı üstünde bulunan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yoğun çatışmaların yaşandığı ve şehitlerin verildiği Genelkurmay Başkanlığı önündeki üstgeçidin adı da "15 Temmuz Şehitler Üstgeçidi" olarak isimlendirildi. Başkan Gökçek, "Orada şehit olanların fotoğraflarını, üst geçidin üzerine koyup isimlerini yazmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"SIĞINMACILARA YARDIM MİKTARI ARTIRILDI"

Toplantıda ayrıca meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen aşağıdaki önergeler de görüşülerek karara bağlandı:

- Suriyeli ve Türkmen sığınmacılara, bütçe imkanları dahilinde 500'er kilogram daha kömür yardımı yapılmasına karar verildi.

- İhtiyaç sahibi engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla gerekli araçlar ücretsiz verilecek, araçların bakım onarım ve parça değişimleri ücretsiz yapılacak.

- Hakkari ve ilçelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan yerlere çocuk parkı ve oyun grupları gönderilecek.

- Sığınmacılar için Büyükşehir Halk Ekmek Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Ekmek Fabrikası, Kilis Çobanbey Köyü sınır kapısına, belirlenecek bir süreyle ekmek yapmak üzere gönderilecek.



"ULAŞIMDA LAFI EDİLMEYECEK BİR ZAM"

Yeni yılın ilk toplantısı olması nedeniyle konuşma yapan CHP Grup Başkanı Doğan Yılmazkaya, yeni yılda 'huzur, barış, demokrasi' temennilerinde bulunarak, ulaşım ve su zammı ile kentteki kar temizliği konularında eleştiriler yöneltti.

Başkan Gökçek de ulaşım zammının en makul ölçüde yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Otobüslere ayda 30 milyon lira sübvanse yapıyoruz. Aylara göre değişse de ayda eski parayla 300 trilyon civarında sübvanse yapmak zorundayız. Bu nedenle otobüslere yaptığımız artış makul ölçüde artış. Biz biniş ücretini 2,35 TL'den 2,50 TL'ye çıkarttık. Aktarmayı 80 kuruştan 100 kuruşa çıkarttık. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman en pahalısı, yani iki aktarma yapanlar için yüzde 14 zam. Genele vurulduğu zaman yüzde 6,5 civarında. Bunun lafı bile edilmeyecek bir zam... Aslına bakarsanız, biz zarar etmeden yolcu taşımaya kalksak, bilet ücretlerinin 5 liradan aşağı olmaması lazım. 5 lira da kurtarır mı bilmiyorum. Onun için bunun lafını yapmak doğru değil. Suya gelince, ekstra bir zam düşünmüyoruz. sadece almış olduğumuz bir karar var biliyorsunuz. Aylık enflasyon oranında oynuyor."



"ÇOCUKLAR, 'NİYE TEMİZLİYORSUNUZ' DİYOR"

Televizyonlarda çıkan haberlere de değinerek, Büyükşehir Belediyesi'nin, yollarda kar temizliği konusunda başarılı olduğunu belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Kara gelince ilk defa sizden duyuyorum. Televizyonlarda yayınlandı, CNN bile yaptı. Ankara'nın yollarının ne kadar iyi olduğuna dair. Sokaklarda kar duruyor, özellikle Çankaya Belediyesi'nin, hiç dokunulmuyor. Ankara'da ana arterlerin hiçbirinde kar bile bulamazsınız. Sadece çok uç kenarlarda bazı caddeler açılmadı derseniz belki. Ama hayati olarak ulaşımın temin edildiği bütün bulvarlar, caddeler pırıl pırıl ve herkesin, solcuların bile takdirini alıyor. Hatta çocuklar Twitter'dan yazıyor, 'Niye temizliyorsunuz. Okullar tatil olacak, tatilimizi engelliyorsunuz' diye. Dolayısıyla Ankara Büyükşehir, kar konusunda 10 üzerinden 9 değil, 10 almıştır."



