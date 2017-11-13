13.11.2017 11:02 Genelkurmay deprem bölgesine uçakla yardım gönderdi

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'a A400-M nakliye uçağıyla yardım malzemesi, kurtarma araçları ve AFAD/Sağlık Bakanlığı personeli götürüldüğünü açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, Irak'a A400-M nakliye uçağıyla yardım malzemesi, kurtarma araçları ve AFAD/Sağlık Bakanlığı personeli götürüldüğünü açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak / Süleymaniye'de dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören insanlara yardım etmek maksadıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir adet A400-M nakliye uçağı, 13 Kasım 2017 tarihinde içinde yardım malzemesi, kurtarma araçları ve AFAD / Sağlık Bakanlığı personeli ile beraber bölgeye intikal ettirilmiştir" denildi.



