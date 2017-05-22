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Genelkurmay davasında gergin dakikalar
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Genelkurmay davasında gergin dakikalar

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın sonunda şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın sonunda şehit yakınları ile sanık yakınları birbirine girdi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen ve sabah saatlerinden bu yana gerginliğin sürdüğü davanın ilk duruşmasında sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin savunma yaptı. Öztürk ile Özçetin'in savunmalarının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, davanın bugünkü celsesinin tamamlandığını, davaya yarın devam edileceğini açıkladı. Duruşma salonunun boşaltılması esnasında şehit yakınları ile sanık yakınları arasında arbede yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda büyüdü. Tarafların birbirlerinin üzerine koşması üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek, taraflar arasında barikat oluşturdu. Şehit yakınlarının bulunduğu sıralardan sanık yakınlarının bulunduğu alana su şişeleri fırlatıldı. Polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda şehit yakınları salondan çıkarıldı. Çevik kuvvet ekipleri tartışmanın dışarıda da devam etmemesi için cezaevi dışında yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Dışarıya çıkan şehit yakınları tepki göstermeye devam ederek, "Vatan hainlerini beslemeyin, asın. Onların idam edilmesini istiyoruz" dediler.
(Abdullah Sarıca - Yağmur Yıldız /İHA)

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