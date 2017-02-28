Genelkurmay'dan Hürriyet manşetine tepki!

Hürriyet Gazetesi'nin attığı Karargah Rahatsız manşeti için arka arkaya son dakika açıklamalar geliyor. Bunlardan en çarpıcı olanı TSK'nın yaptığı açıklama oldu. Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesine koyduğu açıklama Hürriyet Gazetesi'nin Hande Fırat imzalı haberini 'esefle' kınadığını duyurdu.

Açıklamada son dönemde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şahsı üzerinden mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle TSK'nın yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi. TSK'nın bu iddialarla ilgili Hande Fırat'a bir bilgilendirme yaptığı kaydedilen açıklamada şu noktaların altı çizildi;

-"Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, “Karargâh Rahatsız, Karargâh'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Rahatsızlık vb. ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" .

TSK DEVLETİN VE MİLLETİN EMRİNDE

Genelkurmay'ın sitesine koyduğu resmi açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.