Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava saat 10.00'da başlayacak. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, araçların cezaevine geçişlerine izin verilmiyor. Cezaevi bölgesi de dronelerle havadan sürekli takip altında tutuluyor. Davayı takip etmek isteyenler, araçlarını otoparka bırakmalarının ardından servis araçlarıyla bırakılıyor. Duruşma salonun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar ve bomba arama köpekleri de duruşma salonunun etrafında hazır bekletiliyor.

SALONA İLK OLARAK YURTTA SULH KONSEYİ ÜYELERİ ALINACAK
Oluşturulacak güvenlik koridorundan duruşma salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimlerin bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak.
(Abdullah Sarıca - Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
El Bab'da patlama: 2 yaralı
10 günde 93 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi
Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu
Özel halk otobüsüne silahlı saldırı
Önce aracını taradı, ardından aracından indirip dövdü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
Rus General Vasiliy sanılıyordu... Bakın kim çıktı...
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
AK Parti yeni MKYK listesi Erdoğan'ın A takımı bomba!
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Erdoğan: Eğer yanlış bir karar alırsam...
Şampiyon Fenerbahçe
Şampiyon Fenerbahçe
Ankara'da çatışma sabaha karşı operasyon yapıldı!
Ankara'da çatışma sabaha karşı operasyon yapıldı!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Recep Tayyip Erdoğan'a eşi benzeri görülmemiş karşılama!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
El Bab'da patlama: 2 yaralı
El Bab'da patlama: 2 yaralı
10 günde 93 terörist etkisiz hale getirildi
10 günde 93 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi
Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi
Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu
Kuşadası'nda şampiyonluk coşkusu
Özel halk otobüsüne silahlı saldırı
Özel halk otobüsüne silahlı saldırı
Önce aracını taradı, ardından aracından indirip dövdü
Önce aracını taradı, ardından aracından indirip dövdü
Sinan Erdem ve çevresinde şampiyonluk coşkusu
Sinan Erdem ve çevresinde şampiyonluk coşkusu
Çerkes Soykırımı kurbanları Taksim'de anıldı
Çerkes Soykırımı kurbanları Taksim'de anıldı
Antic, Datome'nin saçlarını kesti
Antic, Datome'nin saçlarını kesti
İspanya'da şampiyon Real Madrid
İspanya'da şampiyon Real Madrid
Final-Four'un MVP'si Ekpe Udoh
Final-Four'un MVP'si Ekpe Udoh
Şampiyon kupasını aldı
Şampiyon kupasını aldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English