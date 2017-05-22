Genelkurmay çatı davasında yoğun güvenlik önlemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek dava saat 10.00'da başlayacak. Aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli'nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, araçların cezaevine geçişlerine izin verilmiyor. Cezaevi bölgesi de dronelerle havadan sürekli takip altında tutuluyor. Davayı takip etmek isteyenler, araçlarını otoparka bırakmalarının ardından servis araçlarıyla bırakılıyor. Duruşma salonun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Çevik kuvvet ekipleri, TOMA'lar ve bomba arama köpekleri de duruşma salonunun etrafında hazır bekletiliyor.



SALONA İLK OLARAK YURTTA SULH KONSEYİ ÜYELERİ ALINACAK

Oluşturulacak güvenlik koridorundan duruşma salonuna önce Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli gibi isimlerin bulunduğu sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak.

(Abdullah Sarıca - Yağmur Yıldız - Mustafa Apaydın - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan / İHA)