Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Genelkurmay çatı davasında 'cevap vermiyorum' gerginliği
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Genelkurmay çatı davasında 'cevap vermiyorum' gerginliği

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yapan sanık eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın bir sorusuna 'Cevap vermiyorum' diye bağırması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yapan sanık eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın bir sorusuna "Cevap vermiyorum" diye bağırması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.
Avukat Aydın, "Ne hakla bağırıyorsun? Siz kışlada değilsiniz, komutan değilsiniz, sanıksınız" diyerek tepki gösterdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında eski Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün savunma yaptı. Aygün, soruşturma safhasında verdiği ifadelerin psikolojik baskılar altında olduğunu iddia ederek kabul etmedi. Hakkındaki "Yurtta Sulh Konseyi" üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten Aygün, Konseyin varlığına dair somut bir belgenin olmadığını öne sürdü.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 58. Topçu Tugay Komutanı olduğunu anımsatan Aygün, "Benim tugayımda her türlü silah vardı. Benim tugayımın elinde her türlü imkanı olmasına rağmen hiç kimseye ateş etmemiştir, hiçbir yeri bombalamamıştır, kimseyi öldürmemiştir, kimseyi yaralamamıştır. Buna rağmen Konsey üyeliği iddia edilmiş, öldürülen ve yaralanan kişilerce sorumlu tutulmaktayım. Darbe girişiminin planlanmasında hiçbir rolüm ve etkinliğim olmadı. Darbe toplantılarına katılmadım, darbe teşebbüsünü sevk ve idare etmedim" diye konuştu.

"DARBEYİ KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"
Aygün'ün savunmasının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık Aygün'e "Sence bu darbe girişimini kim yaptı?" sorusunu yöneltti. Aygün, "Bilmiyorum" cevabını verdi.
Dik'in sorularının tamamlanmasının ardından Aygün'ün müdafisi Ayten İzmirli'ye söz verildi. İzmirli, müştekiler tarafından açıkça tehdit edildiğini öne sürerek, "Suç duyurusunda bulunuyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz" dedi. İzmirli ayrıca, Aygün'ün hiçbir soruya cevap vermesini istemediğini söyledi. Dik, "Ben burada iken böyle bir şey olmadı. Şikayetinizi Sincan Cumhuriyet Savcılığına yapın" dedi. Dik, usul gereği avukatlara soru sorma hakkının verildiğini, sanığın sorulara isterse cevap veremeyebileceğini belirtti. Bu sırada müşteki sıralarından bir kişinin "hoşt" dediği duyuldu. Dik, bu sözleri sarf eden şahsın dışarıya çıkarılmasını istedi.

MAHKEMEDE "CEVAP VERMİYORUM" GERGİNLİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın sorular yöneltmesi üzerine Aygün, "Cevap vermiyorum" diye bağırdı. Aygün'ün bağırmasına müşteki sıralarında oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Avukat Aydın, "Ne hakla bağırıyorsun? Siz kışlada değilsiniz, komutan değilsiniz, sanıksınız" ifadelerini kullandı. Aygün ise, "Ben 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir sanığım. Ben 'cevap vermiyorum' dedim. Neden ısrar edip beni tahrik ediyor" karşılığını verdi.
Aygün'ün çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Dik, bugünkü celsenin tamamlandığını söyledi. Yarın, sanıklardan eski Albay Orhan Yıkılkan ile eski Albay Murat Koçyiğit'in savunma yapması bekleniyor.
(Abdullah Sarıca /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
Yolda yürürken vuruldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
Benzin ve motorine büyük indirim bekleniyor
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
İşte Şırnak'taki şehitlerimizin isimleri
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak'ta Skorsky helikopteri düştü
Şırnak şehitlerine veda
Şırnak şehitlerine veda
Hakim karşısında kendi görüntülerini inkar etti
Hakim karşısında kendi görüntülerini inkar etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Otomobil durakta bekleyen öğrencilere çarptı: 6 yaralı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Antalyaspor, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı ile bir araya geldi
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
KKTC Başbakanı Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti
Yolda yürürken vuruldu
Yolda yürürken vuruldu
Kayseri şehidini uğurladı
Kayseri şehidini uğurladı
Beşiktaş'ta çöken yol dolduruluyor
Beşiktaş'ta çöken yol dolduruluyor
Annenin şehit oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Annenin şehit oğluna son bakışı yürekleri dağladı
Göçükte ölen babaya son dokunuş
Göçükte ölen babaya son dokunuş
Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı
Şehit annesi, evladını 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyerek uğurladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English