Genelkurmay çatı davasında 'cevap vermiyorum' gerginliği

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yapan sanık eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın bir sorusuna 'Cevap vermiyorum' diye bağırması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada savunma yapan sanık eski Tuğgeneral Murat Aygün'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın bir sorusuna "Cevap vermiyorum" diye bağırması üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.

Avukat Aydın, "Ne hakla bağırıyorsun? Siz kışlada değilsiniz, komutan değilsiniz, sanıksınız" diyerek tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın dokuzuncu celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında eski Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün savunma yaptı. Aygün, soruşturma safhasında verdiği ifadelerin psikolojik baskılar altında olduğunu iddia ederek kabul etmedi. Hakkındaki "Yurtta Sulh Konseyi" üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirten Aygün, Konseyin varlığına dair somut bir belgenin olmadığını öne sürdü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 58. Topçu Tugay Komutanı olduğunu anımsatan Aygün, "Benim tugayımda her türlü silah vardı. Benim tugayımın elinde her türlü imkanı olmasına rağmen hiç kimseye ateş etmemiştir, hiçbir yeri bombalamamıştır, kimseyi öldürmemiştir, kimseyi yaralamamıştır. Buna rağmen Konsey üyeliği iddia edilmiş, öldürülen ve yaralanan kişilerce sorumlu tutulmaktayım. Darbe girişiminin planlanmasında hiçbir rolüm ve etkinliğim olmadı. Darbe toplantılarına katılmadım, darbe teşebbüsünü sevk ve idare etmedim" diye konuştu.



"DARBEYİ KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Aygün'ün savunmasının tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanık Aygün'e "Sence bu darbe girişimini kim yaptı?" sorusunu yöneltti. Aygün, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Dik'in sorularının tamamlanmasının ardından Aygün'ün müdafisi Ayten İzmirli'ye söz verildi. İzmirli, müştekiler tarafından açıkça tehdit edildiğini öne sürerek, "Suç duyurusunda bulunuyorum. Başıma bir şey gelirse sorumlusu sizsiniz" dedi. İzmirli ayrıca, Aygün'ün hiçbir soruya cevap vermesini istemediğini söyledi. Dik, "Ben burada iken böyle bir şey olmadı. Şikayetinizi Sincan Cumhuriyet Savcılığına yapın" dedi. Dik, usul gereği avukatlara soru sorma hakkının verildiğini, sanığın sorulara isterse cevap veremeyebileceğini belirtti. Bu sırada müşteki sıralarından bir kişinin "hoşt" dediği duyuldu. Dik, bu sözleri sarf eden şahsın dışarıya çıkarılmasını istedi.



MAHKEMEDE "CEVAP VERMİYORUM" GERGİNLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın'ın sorular yöneltmesi üzerine Aygün, "Cevap vermiyorum" diye bağırdı. Aygün'ün bağırmasına müşteki sıralarında oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Avukat Aydın, "Ne hakla bağırıyorsun? Siz kışlada değilsiniz, komutan değilsiniz, sanıksınız" ifadelerini kullandı. Aygün ise, "Ben 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir sanığım. Ben 'cevap vermiyorum' dedim. Neden ısrar edip beni tahrik ediyor" karşılığını verdi.

Aygün'ün çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Dik, bugünkü celsenin tamamlandığını söyledi. Yarın, sanıklardan eski Albay Orhan Yıkılkan ile eski Albay Murat Koçyiğit'in savunma yapması bekleniyor.

(Abdullah Sarıca /İHA)