Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Genelkurmay çatı davasında 11'inci celse tamamlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Genelkurmay çatı davasında 11'inci celse tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 11'inci celsesi tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 11'inci celsesi tamamlandı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de davayı takip etti. Davanın öğleden sonraki kısmında darbe girişimi sırasında Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı komutanı olan eski Tuğgeneral Ali Osman Gürcan savunma yaptı. Gürcan, ne kendisinin ne de personelinin hain ya da terörist olmadığını söyleyerek, bir kumpas nedeniyle olaylara dahil edilmeye çalışıldığını öne sürdü. Gürcan, durumun darbe girişimi olduğunu anlamalarının ardından personeliyle beraber kışlaya döndüklerini belirtti.
15 Temmuz günü normal mesaiye başladığını anlatan Gürcan, saat 21.30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığından "harekat yıldırım" ibareli bir emir geldiğini söyledi. Mesajı okumasının ardından birliğindeki 4 tabur komutanını çağırdığını kaydeden Gürcan, "Arkadaşlar odama geldiler ve sonra onlara emirleri okudum. Okurken telefondan 2. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı olan Albay Erkan Varol aradı. 'Komutanım birliğinizin Ankara'ya intikali ile ilgili mesaj geldi' dedi. Bende şimdi ona baktığımı söyledim. O da 'Komutanım birliğinizi ivedilikle Ankara'ya istiyorlar, bunun için uçak yolluyorlar' dedi. Terör saldırısının geniş olduğunu düşündüm ve arkadaşlardan hemen birliklerini hazırlamalarını istedim" diye konuştu.

"PARALELCİLERİN OYUNUNA GELMEYİN, GERİ DÖNÜN"
Hazırlıkların yapılmasının ardından araçlara bindiklerini aktaran Gürcan, "3. ve 4. taburlarım önce hazırlanmıştı ve onlarla beraber yola çıktık. 22.00-23.00 sırasında Cizre'ye geldik. Önde bulunan arkadaşlarım polislerin yolu kapattığını söyledi. Yolu neden kapattıklarını öğrenmek için ilçe emniyet müdürüyle telefondan görüştüm. 'Genelkurmay Başkanlığından emir geldi, Ankara'ya çağırıyorlar' dedim. O da bana 'Tümen Komutanı emir verdi sizi geçirmemizi istemedi' dedi. Daha sonra Tümen Komutanımı aradım ve Genelkurmay Başkanlığından emir geldiğini, ivedi olarak uçakla Ankara'ya çağrıldığımızı söyledim. O da bana 'Ali Osman geri dön' dedi. Bunun üzerine aracımın yanına geldim, ardından da tabur komutanları geldi. Cizre'ye atanan Tank Tabur Komutanı yanıma geldi ve 'Komutanım sizi biliyorum, tanıyorum. Bu bir darbe girişimi. Paralelcilerin oyununa gelmeyin, geri dönün' dedi. Sanırım telefonundan internete girmiş, sosyal medyadan takip etmiş olayları" şeklinde konuştu.

"BEN VE PERSONELİM KUMPASA, PUSUYA DÜŞÜRÜLDÜK"
Kandırıldıklarının kanaatine vararak Şırnak'a dönüş emri verdiğini öne süren Gürcan, "Ben bu olayın darbe olduğunu Cizre'de öğrendim. Öğrenir öğrenmez kimseye zarar gelmeden personelimi kışlaya döndürmeye çalıştım. Ben ve personelim kumpasa, pusuya düşürüldük. Yazılı bir emir ile Ankara'ya intikal etmek için hareket ettim. İntikal emrini uygulamaya çalışmaktan başka bir amacım yoktu" ifadelerini kullandı.
Gürcan'ın savunmasının tamamlanmasının ardından davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Yarınki celsede sanıklardan Ahmet Bircan Kırker, Osman Ünlü ve Ramazan Gözel'in dinlenilmesi bekleniyor.
(Abdullah Sarıca /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
'130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır'
Kamyon metro köprüsüne sıkıştı
Çin'de patlama: 8 ölü, 9 yaralı
Rusya'da alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 ölü
'Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne gelmesi doğru değil'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Vatandaşlıktan çıkarılacak 130 kişinin isim listesi! Listede kimler var?
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Büyükelçinin mailleri hacklendi! Skandal ilişkiler ortaya çıktı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Memur ve emekliye enflasyon zammı
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
Halk TV kapatıldı mı? Halk TV yayını neden durdu?
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
İstanbul'da trafik felç: Yaşanan kazada 10 araç birbirine girdi!
'130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır'
'130 kişi ile ilgili hukuki süreç başlamıştır'
Kamyon metro köprüsüne sıkıştı
Kamyon metro köprüsüne sıkıştı
Çin'de patlama: 8 ölü, 9 yaralı
Çin'de patlama: 8 ölü, 9 yaralı
Rusya'da alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 ölü
Rusya'da alkollü şahıs dehşet saçtı: 9 ölü
'Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne gelmesi doğru değil'
'Alman heyetinin İncirlik Üssü'ne gelmesi doğru değil'
İran, Katar'a gıda malzemesi gönderdi
İran, Katar'a gıda malzemesi gönderdi
Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı
Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'den tutuklandı
Cheick Tiote hayatını kaybetti
Cheick Tiote hayatını kaybetti
Chedjou Başakşehir'de
Chedjou Başakşehir'de
Bill Cosby 'cinsel saldırıdan' hakim karşısında
Bill Cosby 'cinsel saldırıdan' hakim karşısında
Orlando'da silahlı saldırı: 5 ölü
Orlando'da silahlı saldırı: 5 ölü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English