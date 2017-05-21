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Genelkurmay çatı davası yarın başlıyor
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Genelkurmay çatı davası yarın başlıyor

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine yarın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülecek olan dava 16 Haziran'a kadar devam edecek. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, FETÖ'nün askeri üyelerinden oluşan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 sanık da (darbe girişimi gecesi öldürülen Semih Terzi hariç) hakim karşısına çıkacak. Olay gecesi öldürülen Semih Terzi dışındaki 'Yurtta Sulh Konseyi' üyeleri için 2 bin 988'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dosyada 200'ü tutuklu, 9'u tutuksuz, 12'si firari olmak üzere 221 sanık bulunuyor. Asker sanıklardan biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı diğerleri ise daha alt rütbeden. Sanıklar arasında öğretmen, memur ve esnafın bulunduğu 12 sivil de bulunuyor.
Sanıklar "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak" suçlamalarının yanı sıra darbe girişimi kapsamında ülke genelinde işlenen "cumhurbaşkanına suikast", "250 kişiyi şehit etme", "2 bin 735 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme" ve "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamalarından da şehit ve mağdur sayısınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİ
Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur-müşteki", Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ise "mağdur" olarak yer alıyor
(Abdullah Sarıca / İHA)

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