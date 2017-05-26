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Genelkurmay 'çatı davası'nda beşinci gün tamamlandı
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Genelkurmay 'çatı davası'nda beşinci gün tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın beşinci celsesi tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın beşinci celsesi tamamlandı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın öğleden sonraki kısmında eski Genelkurmay Personel Daire Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun çapraz sorgusu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Hüseyin Aydın, sanık Talu'ya, "Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay 2. Başkanı o gece derdest edilmişti. O esnada karargahta bulunan en yüksek rütbeli subay olarak darbe olduğunu öğrendikten sonra neden olayları önlemek yerine odanıza kapandınız?" yönünde soru yöneltti. Talu, "Böyle bir durumda yapabileceğimiz iki harekat tarzı vardı. İlki dışarıya çıkıp bunlarla mücadele etmekti. Yanımda silahım ve askerim yoktu. Böyle ikna kabiliyeti uygun değildi. İkinci harekat tarzı ise telefon diplomasisiyle diğer birlikleri olaydan haberdar etmekti. Ben bunun daha uygun olacağını düşündüm ve telefon diplomasisi uyguladım" yanıtını verdi.

"PARTİGÖÇ İLE İRTİBAT KURMA FIRSATIM OLMADI"
Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, darbe mesajının altında imzası bulunan sanıklardan Mehmet Partigöç ve Cemil Turhan ile iletişim kurmayı düşünüp düşünmediğini sordu. Talu, "Söylediğim gibi ben odama girdikten sonra Genelkurmay Karargahındaki hiç kimseyle irtibatlı olmadım. Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezini aradım, oradan cevap alamadım. Ondan sonra ben dışarıdaki kişilerle konuşmaya başladım. Mehmet Partigöç ile ne askeri hattan ne de telefonla görüşme fırsatım olmadı. Cemil Turhan ile de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

"İSİMLERİNİ DEŞİFRE ETMEMİN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Dik'in, "Salonda FETÖ'cü olduğunu düşündüğünüz generaller var mı?" şeklindeki sorusuna Talu, "Hazırladığımız listelerdekilerin hepsini biliyorum ancak burada isim bazında söyleyerek deşifre etmemin uygun olacağını düşünmüyorum" diye cevapladı.
Dik'in, "Bu darbe girişimini sizce kim yaptı?" diye sorması üzerine Talu, "Ben FETÖ'cüler olduğunu düşünüyorum" dedi.

SABAHA KADAR KENDİNİ ODASINA KİLİTLEMİŞ
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın avukatı, sanık Talu'ya "Kapıyı kilitleyip içeride beklediğinizi söylediniz. Bu kapıyı saat kaçta açtınız, açtığınızda karşılaştığınız manzara neydi?" şeklinde soru yöneltti. Talu, "16 Temmuz günü Genelkurmay Başkanımız saat 10.07'de beni aradı. Genelkurmay Başkanı ile ondan sonra irtibata geçmeye başladım. Saat 10.07'ye kadar odamdan hiç çıkmadım. Çıktığımda saat tahminen 13.15 sıralarındaydı. Sanık Uğur Şahin ile beraber komuta katında dolaşarak Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezine gittik. Oraya gittiğimizde Özel Kuvvet personelinin silahlarını bıraktığını gördüm. Saat 11.00-13.00 arasında telefon diplomasisine devam ederek Özel Kuvvetler personelinin teslim olmasını bekledim" diye konuştu.
15 Temmuz'dan önce özel haberleşme ağını kullanan askerlerin listesinin gelip gelmediğinin sorulması üzerine Talu, "Haziran 2016'da liste gelmişti. Listeler iki değişik kanaldan geliyordu. Biz listeyi Genelkurmay 2. Başkanından aldık. Genelkurmay 2. Başkanı da İzmir savcısından alıyordu. Listeleri aldığımız zaman eski tarihli olanda 300 kişi oluyorsa, yeni tarihli listede 400 kişi oluyordu. Rakamlar sürekli değişiyordu. Biz listeyi Genelkurmay 2. Başkanından alıyorduk" ifadelerini kullandı.
Mahkeme Başkanı Dik, Talu'nun çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından davanın bugünkü celsesini sonlandırdı. Davanın görülmesine pazartesi günü saat 09.30'da devam edilecek.
(Abdullah Sarıca / İHA)

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