Genelkurmay çatı davası ertelendi

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e ertelendi.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e ertelendi.

Mahkeme heyeti ayrıca, başka davalarda tutuklu bulunan "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Ömer Faruk Harmancık ve Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 23 sanığın bu dosyadan ayrıca tutuklanmasına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 20. celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ile sanık yakınları katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in koruma subayı olan eski Astsubay Uğur Kent savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kent, darbe girişimi ile alakasının olmadığını savundu.



"FETULLAH GÜLEN'DEN ŞİKAYETÇİ MİSİNİZ?" SORUSU SALONU KARIŞTIRDI

Kent, darbe girişiminde parmağı olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatlarından Ahmet Ahi, sanık Kent'e "Peki darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Fetullah Gülen'den de şikayetçi misiniz?" sorusunu yöneltti. Kent'in bu soruya biraz duraksaması ve cevap vermemesi üzerine izleyici sıralarında oturan şehit yakınları ve gaziler duruma tepki gösterdi. İzleyici sıralarından "Neden duraksıyorsun?", "Vatan hainisiniz siz Fetullah'ın köpekleri" bağrışları yükseldi. Avukat Ahi ise "Siz kendinizi gizlemek için Allah ve Peygamberi bile inkar edebiliyorsunuz ama Fetullah Gülen hakkında hiç olumsuz bir şey söylemiyorsunuz. Fetullah Gülen aleyhine neden konuşmuyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Salondaki tartışmanın devam etmesi üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, duruşmaya 15 dakikalık ara verdi.



AKSAKALLI'DAN "DARBECİLERİ ÖLDÜR" EMRİ

Verilen aranın bitmesi üzerine Kent'in savunmasının alınmasına devam edildi. Kent, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile darbe girişimi gecesi irtibata geçtiğini, Aksakallı'nın davanın diğer sanıklarından olan Mehmet Partigöç, Abdurrahim Aksoy ile Vahit Güllü'nün öldürülmesi emrini verdiğini söyledi.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Kent'in savunmasının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, tutuklu sanıklardan Baki Kavun'un avukatının savunma yapması esnasında savunma sınırlarını aşarak iddianameyi yazan savcılar hakkında hakaretamiz cümleler kullandığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Haklarında yakalama çıkarılan firari sanıklar Fetullah Gülen ve diğer sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve beklenilmesine karar verilmesini talep etti. Başka davalardan tutuklu olan sanıklar Özkan Aydoğdu, Ali Yazıcı, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun, Ali Osman Gürcan, Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ahmet Bircan Kırker, Bilal Akyüz, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Hakan Evrim, Halil Gül, Kubilay Selçuk, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık ve Savaş Kavaklı'nın bu dosyadan da tutuklanmalarını, ayrıca tutuklu sanıkların savunmaları, dosyadaki tanık beyanları, otopsi raporları, yaralanmalara ilişkin raporlar ve tüm deliller dikkate alındıklarında atılı suçları işlediklerine dair bulguların varlığı, eylemin katalog suçlardan olduğu göz önüne alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



DURUŞMA 30 EKİM'E ERTELENDİ

Duruşmaya verilen yarım saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi. 8 Aralık tarihine kadar görülmesine karar verdi. Aralarında örgüt lideri Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari sanıkların tutuklama kararının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, başka davalarda tutuklu bulunan Akın Öztürk, Ali Yazıcı, Ömer Faruk Harmancık ve Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 23 sanığın bu dosyadan ayrıca tutuklanmasına karar verdi.

(AS-ÖZ-Y)