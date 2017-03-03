Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı iddianame tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi tamamlandı. İddianamede, Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olayların ve Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının alıkonulmasının fotoğrafları da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi tamamlandı. İddianamede, Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olayların ve Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının alıkonulmasının fotoğrafları da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan çatı iddianame, Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamede 221 şüpheli yer alıyor. Örgüt lideri Fetullah Gülen, darbenin bir numaralı ismi olarak gösteriliyor.

Darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığının ele geçirilmesine ilişkin fotoğraflara da iddianamede yer verildi. Darbeci askerlerin karargah içerisindeki eylemleri ve gözaltına alınma anları iddianameye eklendi. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürüldüğü ana ilişkin fotoğraflara yer verildi. Fotoğraflarda Akar'ın uzun namlulu silahlı ve tam teçhizatlı askerler tarafından karargahtan çıkarıldığı görülüyor.

(Abdullah Sarıca /İHA)