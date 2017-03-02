'Genelkurmay Başkanını turist olarak gösteremezsin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' manşetiyle ilgili, 'Genelkurmay Başkanımızın da, kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açması gerekir. Bir Genelkurmay Başkanını, bir turist olarak gösteremezsin' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Karargah Rahatsız' manşetiyle ilgili, "Genelkurmay Başkanımızın da, kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açması gerekir. Bir Genelkurmay Başkanını, bir turist olarak gösteremezsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İslamabad'da, Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Erdoğan görüşmeye ilişkin, söylem düzeyinde iki ülkede gerilim yaşandığını belirterek, görüşmede bölgesel konuların ele alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki "Yüksek Stratejik Konsey Toplantısı"nın, Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yapılacağını anlattı.



"EL BAB VE ÇEVRESİNDE YAŞANANLAR KONUSUNDA..."

El Bab Operasyonuna ve bu çerçevede Washington ile yapılan görüşmelere değinen Erdoğan, "Yeni yönetimin Mümbiç ve Rakka ile ilgili netleşmiş bir kararı var diyemem. Sanırım CIA'de değerlendirmesini yapıyorlar. Bize göre Suriye Demokratik Güçleri bu işin içinde olmamalı. Bunların Mümbiç'i boşaltmaları lazım. Mümbiç Araplarındır. Rakka tamamıyla Araplarındır" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin güvenliğine yönelik ise Erdoğan, hedefin Türkiye'ye yönelik tehditleri durdurmak olduğunu vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"El Bab ve çevresinde yaşananlar konusunda batı dünyasında kimileri bu işlerden memnuniyet duyuyor kimisi duymuyor. Stratejimizi birilerinin memnuniyetine göre belirleyemeyiz. Yaptığımız iş doğru mu değil mi, biz buna bakarız."



"BU SÜREÇLE İLGİLİ OLARAK BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPIYORUM, YAPACAĞIM"

Yeni anayasaya işaret eden Erdoğan, temelin sağlam kurulması gerektiğini ifade etti. Erdoğan,"Bu sayede nice Tayyip Erdoğan'lar çıkar" diye sözlerine ekledi. Kandil'in, 'Oylarımız hayır'dır, hayır verin' dediğini kaydeden Erdoğan, "Kişi sevdikleriyle beraberdir. Böyle bir örgüt bu halk oylamasında eğer 'hayır' diyorsa, o zaman bizim de vatandaşlarımızı bilgilendirmemiz lazım. Ben hayır dersem, oyumun gideceği yer Kandil'dir" ifadelerini kullandı. Referandum sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlediği etkinliklerin, "evet" kampanyasında yavaşlamaya sebep olacağı yönündeki yorumları ise reddetti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçle ilgili olarak ben üzerime düşeni yapıyorum, yapacağım. AK Parti Genel Başkanı ve kadrosu da arazide, çalışmalarını sürdürüyor. MHP'de bu noktada çalışmalarını sürdürüyor, sürdürecek. Dayanışma içinde, 'evet' için çalışan bir heyetiz; bunu sürdüreceğiz."

Referandum sonucuna ilişkin bir tahmininin olup olmadığıyla ilgili ise Erdoğan, şuan değerlendirme yapmasının erken olacağını söyleyerek, "Ama olumlu olduğunu söyleyebilirim. Ciddi sayılabilecek kararsız bir kesim var. Henüz meseleyi tam kavramamış bir kesim" dedi. CHP'nin son dönemdeki "pozitif siyaset" hamlesinin sorulması üzerine Erdoğan, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da saldırıya uğrayan başörtülü öğrenciyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Güzel bir şey. Bu işlerde, niyet çok önemlidir. Sizin bu yaptığınız işte niyetiniz nedir? Onu halk gayet iyi anlar, bilir, orada niyetinizi iyi okur" değerlendirmesinde bulundu.



"BEN BUNU HİÇ 28 ŞUBAT'A BENZETMEK İSTEMİYORUM"

Hürriyet Gazetesi'ndeki "Karargah Rahatsız" manşetine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat'ı andırır bir başlık" yorumlarına karşı çıkarak, "Ben bunu hiç 28 Şubat'a benzetmek istemiyorum. Çünkü biz bir 28 Şubat iktidarı değiliz. Biz bu yola kefenimizi giydik öyle çıktık. Manşetlerle şunlarla bunlarla kimse bizi bir yere yönlendiremez" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kendisinin Pakistan ziyaretine eşlik etmesini eleştirenlere de sert çıktı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kardak'a gidişini turistik ziyarete benzetiyorlar. Bence bu benzetmeyi yapanlara, Genelkurmay Başkanımızın da, kuvvet komutanlarıyla birlikte dava açması gerekir. Bir Genelkurmay Başkanı'nı, bir turist olarak gösteremezsin."

