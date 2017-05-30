Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, 'Genelkurmay Başkanımızın açıklaması Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu ifadesiyle örtüşüyor. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının raporuyla da örtüşüyor' dedi.

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "Genelkurmay Başkanımızın açıklaması Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu ifadesiyle örtüşüyor. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının raporuyla da örtüşüyor" dedi.

Petek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın cevaplarının dün akşam kendisine ulaştığını kaydederek, "Biz kimseyle paylaşmadık. Meclis basın bürosuna verdik" ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Akar'ın yanıtlarının tatmin edici olup olmadığına ilişkin olarak, "Genelkurmay Başkanımızın açıklaması Cumhuriyet Savcısına vermiş olduğu ifadesiyle örtüşüyor. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatının raporuyla da örtüşüyor. 15 Temmuz günü yaşananlar ile Genelkurmay Başkanlığında yaşananlar, duyurulması, hava sahası, Merkez Komutanlığını talimatlandırması, Kara Kuvvetleri Komutanı ile Kurmay Başkanını Kara Havacılık Komutanlığına göndererek, 'Ne olduğunu araştır' demesi önceki ifadeleriyle de benzerim arz ediyor. Yazılı detaylarda Genelkurmay iç haberleşmesinde en seri şekilde nasıl talimatlandırılıyorsa, o şekilde yaptığı ifade ediliyor" dedi.

Genelkurmay Başkanının Partigöç ile konuşmalarını aktardığını kaydeden Petek, Genelkurmay Başkanı'nın boğazının sıkıldığını ve kafasına silah dayandığını söylediğini ifade etti.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)