Genelkurmay Başkanı olay yerinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'a giderek 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şırnak'a giderek 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs 2017 günü saat 20.55 sularında meydana gelen elim helikopter kazasının ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte incelemelerde bulunmak ve şehit cenazelerine katılmak üzere 01 Haziran 2017 günü gece 00.40'ta Şırnak'a intikal ettiğini açıkladı. Açıklamada, Akar ve beraberindeki heyetin Şırnak Devlet Hastanesine giderek yetkililerden kaza hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

(Caner Ünver / İHA)