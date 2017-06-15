Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü.

