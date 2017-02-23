Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkünde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. (Enise Vural / İHA)
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