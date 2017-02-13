13.02.2017 16:23 Genelkurmay Başkanı Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bahreyn'e resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Theyab Sager Abdullah Al Noaımı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bahreyn'e resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Theyab Sager Abdullah Al Noaımı ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bahreyn'e resmi bir ziyarette bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, Orgeneral Akar'ın, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdullah Al Noaımı ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

(İlker Turak /İHA)

