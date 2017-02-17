Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford (solda), resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar, mevkidaşına Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen ÖSO'nun 'yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde' büyük bir başarı elde edildiğini, güvenliği sağlanan bölgelere yerinden edilmiş insanların geri dönmeye başladığını söyledi.

'EL BAB'DA KONTROL BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI'

Suriye'nin El Bab bölgesinde de büyük ölçüde kontrolün sağlandığını, arama tarama faaliyetlerine geçildiğini aktaran Akar, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konuları kapsamında, IŞİD başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle etkin bir şekilde mücadeleye devam edileceğini, edilmesi gerektiğini kaydetti. Akar, koalisyon güçlerince bu kapsamda verilen desteğin artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.