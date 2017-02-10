10.02.2017 12:35 Genel Sağlık Sigortası primi düşüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını belirterek, 'Yasa tasarısı ile yalnız 53 lira ödeyerek 'genel sağlı sigortası kapsamına giriyorum' diyebilme yolunu açıyoruz' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını belirterek, "Yasa tasarısı ile yalnız 53 lira ödeyerek 'genel sağlı sigortası kapsamına giriyorum' diyebilme yolunu açıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilde düzenlenecek Çalışma Hayatında Milli Seferberlik İzmir İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, iş dünyası temsilcileri, STK temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Meclise sunulacak yasa tasarısı ile gelir testi mecburiyetini kaldıracaklarını kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "Yalnız 53 lira ödeyerek 'genel sağlık sigortası kapsamına giriyorum' diyebilme yolunu açıyoruz. Yasa tasarısı ile bunu da yasalaştıracağız. Geri dönük borçlarını da yine 53 lira üzerinden faizsiz olarak yapılandırdıktan sonra 12 ay ödeyebilecek. Buna da imkanı yoksa yeşil kart uygulamasına muhatap olacak. Sosyal sigorta güvence kapsamı dışında olan tüm vatandaşların gelir testine muhatap olmadan ailesi adına aylık 53 lira prim ödeme ile genel sağlık sigortası kapsamı içine girebilecek. Bürokrasiden teknik hatalardan ve maliyet yüksekliğinden kendisini kurtarmış olacak. T.C. vatandaşı Rumeli Balkan göçmenlerinin T.C. vatandaşı olmayan 1. derece yakınları var. Bu kişileri de aynı kapsama alıyoruz. Aylık 53 lira ile sağlık hizmeti alabilecekler" diye konuştu.



"GELİR TESTİ 3 GRUPTAN TEK GRUBA İNİYOR"

Genel Sağlık Sigortası hakkında konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Gelirleri düşük olan, asgari ücretin altında olup da sosyal güvencesi olmayanlara gelir testi yapma mecburiyeti ve gelir testi yapıldığında da iki asgari ücretten az olanların 427 lira, daha düşük olanların 213 lira, çok düşük olanların 71 lira gibi aylık sigorta primi ödeme sistematiğini, bunun altında olanların da yeşil kart statüsüne alıyorduk. Yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşın 11.7 milyarlık gelir testi mecburiyeti ve karşılığında almadığımız bir ücret vardı. Bu gelir testini 3 farklı gruptan tek gruba indiriyoruz. Gelir testi mecburiyetini kaldırıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"İŞSİZLİK ORANINDAKİ YÜKSELİŞ 11,8"

Geçtiğimiz 2016 yılı zorluklarıyla birçok yönde insanları etkilerken ekonomik hayatta da, üretimde de, istihdamda da bazı zorlukları getirdiğini kaydeden Bakan Müezzinoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik oranlarımızda son aylarda yükseliş 11,8'lere kadar geldi. Önümüzdeki iki ay içinde kısmi de olsa işsizlik oranlarında yükselme olabilir diye bekliyoruz. Ocak ayında istihdamda yeniden artışın, özel sektörün yeniden özgüvenle yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelik dinamikleri devreye sokmasıyla, bizim de hükümet olarak artı istihdama verdiğimiz güçlü destekle inanıyorum ki önümüzdeki aylarda işsizlik oranlarındaki artışı geriye döndüreceğiz. Yıl sonu itibariyle hedeflediğimiz rakam, 10+-05. 9,5 rakamı ile yıl sonundaki hedefimizi bu şekilde belirledik. Bu nedenle istihdam hayatında milli seferberlik eylemini başlattık."



İŞ BAŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Bakan Müezzinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TOBB'da Başbakan Yıldırım'ın deklare ettiği eylem planının en güçlü ayağı artı istihdamın tamamını bir yıl süresinde gerek SGK primleri, gerek işsizlik primleri, gerekse vergilerin tamamını kamu olarak üstlendiğimiz ve çalışan ve işveren adına da bizim ödeyeceğimiz. Yalnızca işverenden eline verdiği net maaşı vermesini istediğimiz bir güçlü kampanyayı başlattık. 1,5 milyon artı istihdama bu desteği bir yıl süre ile vereceğiz. 500 bin artı iş başı eğitim programı desteği veriyoruz. 1502 liralık iş başı eğitiminde verdiğimiz ücretin tamamını Bakanlık olarak biz üstleniyoruz. 500 bin istihdam arayan, ilk defa iş başı yapacak olanlara tüm süreçleri göz önünde bulundurarak 3 aylık iş başı eğitim desteği veriyoruz. Bu sayı 500 bin olacak. Bu 500 binin 100 bini dezavantajlı gruplara ayırıyoruz. İçinde 50 bin kadın istihdamına artı olsun diye 50 binini kadınlar üzerinden, 40 bini engelliler üzerinden, 10 bini de eski mahkumlar üzerinden değerlendirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu kampanyanın İzmir'e önemli bir katısı olacak."



İŞVERENLERİN TEŞVİK SORUNU

İş başı eğitimlerden veya desteklerden yaralanan işverenlerin sıkıntılarına da değinen Bakan Müezzinoğlu, "Örneğin 500 çalışanı var, bir çalışanının kayıtla ilgili iş sorununu yaşamışız. Bu nedenle '3 yıl süre ile teşviklerden yararlanamaz' diye basit veya teknik hatalar nedeniyle teşviklerden yararlanamaz duruma taşıdığımız durumu da bu hafta Meclise verdiğimiz yasa tasarısı ile yasalaştıracağız. Ama bu 5 işçiyi geçmemekle sınırlı. Teknik hata yapan basit ihmaller yapanlarla ilgili rahatlamayı bu hafta yasalaştıracağız" dedi.



"ESNAF AHİLİK SANDIĞI"

Yasa tasarısı kapsamında esnaf ahilik sandığı kurulacağını da hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yasa tasarısı içerisinde inşallah onu da yasalaştıracağız. Esnafımız sıkıntıya girdiğinde kısa süreli de olsa namerde muhtaç olmayacak, desteği sağlayacağız. Küçük esnafımızdan her türlü yatırımcımıza girişimcimize alın teri dökmek isteyene çatışmacı değil birbirine sahip çıkan anlayışla ekonomimizi de, iş hayatımızı da daha iyi noktala taşımak istiyoruz."

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri / İHA)

