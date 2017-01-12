Genel Kurulda 6. madde kabul edildi

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri verdi. Ardından milletvekillerinin isimleri okunarak, altıncı madde için gizli oylama yapıldı. Altıncı madde 343 evet oyuyla birinci turda Meclis'ten geçti

BEKİR BOZDAĞ MADDEYLE İLGİLİ SORULARI YANITLADI

Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin milletin gözü önünde cereyan ettiğini söyledi.

"OHAL DÖNEMİNDE DE MECLİS ÇALIŞACAK"

"OHAL döneminde anayasa değişikliği görüşülemez, Meclis çalışamaz, Meclis kapatılır gibi bir kural mı var?" diye soran Bozdağ, Meclisin her şart altında çalışmakla vazifeli olduğunu, Türkiye'de anayasa yapmaya engel durum bulunmadığını ifade etti.

"CUMHURBAŞKANININ TÜM EYLEMLERİ YARGI DENETİMİNE AÇILIYOR"

Teklifin, yasamanın denetimini ortadan kaldırmadığını, daha etkin ve güçlü hale getirdiğini belirten Bozdağ, "Olmayan siyasi sorumluluk ilk defa anayasaya konuluyor. Cumhurbaşkanın tüm eylemleri yargı denetimine açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, oylamaların anayasa uygun gerçekleştirildiğini, bu konuyla ilgili ihtilafların tespitinin divan tarafından yapılması gerektiğini kaydetti.