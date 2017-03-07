Genel Kurul 'güvensizlik önergesi'ni oylayacak

KKTC'de uzun bir süredir muhalefet ile iktidar arasındaki kavgalar ve muhalefetin 'güvensizlik önergesi' ile hat safhaya çıkan gerginlik, bugün toplanacak Genel Kurul'da oylanacak.

KKTC'de uzun bir süredir muhalefet ile iktidar arasındaki kavgalar ve muhalefetin 'güvensizlik önergesi' ile hat safhaya çıkan gerginlik, bugün toplanacak Genel Kurul'da oylanacak.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partinin (CTP) iktidardaki Ulusal Güçler hükümeti aleyhine geçen perşembe sunduğu güvensizlik önergesi, mecliste milletvekillerinin bilgisine sunularak önergenin dikkate alınıp alınmaması Genel Kurul'da oylanacak.



"TOPLANTIDA İSTEM SALT ÇOĞUNLUKTAN ONAY ALMAZSA SÜREÇ BİTECEK"

Meclis'in saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Toplantısının sunuşlar bölümünde CTP'ye bağlı bazı milletvekilleri, TDP milletvekilleri ve Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı'nın 2 Mart'ta birlikte sundukları KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve Hükümeti Hakkında Güvensizlik Önergesi isteminin gündeme alınıp alınmaması konuşulacak ve oylama yapılacak. Toplantıda istem salt çoğunluktan onay almazsa süreç bitecek. Onay alırsa Danışma Kurulu görüşme için gün belirleyecek. Görüşmeden bir tam gün sonra da açık oyla güven oylaması yapılacak.



"OYLAMADA GÜVENSİZLİK ÖNERGESİNİN KABULÜ İÇİN EN AZ 26 OY GEREKİYOR"

Oylama sonucunda güvensizlik önergesi Meclis'in 50 üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yani en az 26 oyla kabul edilirse, Başkanlık, Bakanlar Kurulu'na karşı güvensizlik oyu verildiğini Genel Kurul'a bildirecek. Bu durumda Başbakan, istifasını Cumhurbaşkanı'na sunacak.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)