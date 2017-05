Genel Başkan sıfatıyla son konuşma

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bizim partimizde makam mevki derdi olmaz, partimiz milletin derdiyle dertlenir, milletin derdine derman olur' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim partimizde makam mevki derdi olmaz, partimiz milletin derdiyle dertlenir, milletin derdine derman olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde AK Parti'nin Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptı. Partililere teşekkürlerini ileten Yıldırım, "Bugün günlerden vuslat, Rabbime hamdolsun, işte özlenen, beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bugün yeniden aramızda, hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım, saygı değer hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanım aradan geçen 998 gün boyunca bizi manevi olarak asla yalnız bırakmadınız. Bize verdiğiniz güç ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Ne mutlu bize ki hep yanı başımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Aydınlık Türkiye'nin mimarı kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. AK Parti meşalesini ateşleyen değerli kurucular kurulu üyelerimiz, partimizin lokomotifi bu kutlu davanın yükünü omuzlarında taşıyan MKYK üyelerimiz, ülkemizin kalkınamsı ve büyümesi için bütün meclis başkanlarım, bakan arkadaşlarım. Siyasi partilerin değerli temsilcileri, kongremize gösterilen çok yoğun ilgi nedeniyle bizleri bu salon dışında izlemek zorunda kalan gönüldaşlarımız hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti'de kongre demek daha da güçlenmek demektir" diyen Yıldırım, "Bu millete hizmet demektir, birlik ve beraberliğimiz artarak devam etmesi demektir. Sizler, bu birliğin birer halkasısınız. Dava arkadaşlarım sağolun varolun. Mübarek 3 aylar içerisindeyiz. Ellerin semaya, gönüllerin mevlaya yönlendiği Ramazan ayı yaklaştı. Ülkemize ve tüm İslam alemine Ramazanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan kardeşlik ve dayanışma demek. Bu ayın bereketinden, maneviyatından feyz alarak gece gündüz vatandaşlarımızla hem hal olmanızı istiyorum. AK Parti'nin 2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşü meşakkatli zorluklarla dolu oldu. Dünya emsali görülmemiş bir azim, kararlılık, dirayet hikayesini AK Parti'de gördü. Aramıza nifak sokmak isteyenler olmadı mı? Oldu, ama sonuçta ne oldu dönüp dolaşıp o nifak tohumlarını kendi tarlalarına ektiler. Kaderin üstünde bir kader vardır, işte onlar bunu unuttular" şeklinde konuştu.



"AK PARTİ İLK GÜNDEN BERİ İLKELERİYLE VAR"

AK Parti'nin ilk günden beri ilkeleriyle var olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Var olmaya da devam edecek. Kuruluş ilkelerimiz çok açık, milli irade tek belirleyici güçtür, bu gücün üstünde güç tanımayız. İçeride ve dışarıda güçlü olmanın, adalet ve kalkınam ile mümkün olacağına inanınız. Biz memleket sevdasıyla yola çıktık, bu sevdayla yola devam ediyoruz. Partimizle, milletimiz arasındaki gönül bağı her geçen gün daha güçlenmiş her geçen gün güven tazelemiştir. Bizim partimizde makam mevki derdi olmaz, partimiz milletin derdiyle dertlenir, milletin derdine derman olur" açıklamasında bulundu.

Bizi bu sorumluluklara layık gören liderimize, yol arkadaşlarımıza, milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için çanla başla çaba gösterdik. 2023 hedefleri, 2053, 15 Temmuz hain darbe girişimine işaret eden Yıldırım, "Milletçe zor bir yıl geçirdik. Ülkemiz, Kurtuluş Savaşı günlerinden bu yana ilk kez bu kadar hainin bir araya geldiği, oyunlar kurduğu dönem yaşadı. Hiç endişeniz olmasın, biz o oyunları sizlerle birlikte bozduk" dedi.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadele vurgusu yapan Yıldırım, "FETÖ, DEAŞ ve bütün terör örgütleriyle mücadele bizim istikbal ve istiklal meselemizdir. Bu mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Merhamet ve adaletle davranmaya özen göstereceğiz. Buna rağmen mağdur olduğunu öne sürenlerin mağduriyetlerini giderecek düzenlemeleri yaptık. Ülkemizin önemli sorunlarının başında hala terör belası geliyor. Kimse, terörle yaşamaya alışamaz, alıştırılamaz. Dünya üzerinde aynı anda en az 3 terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülke yoktur. Terörle kol kola giren, teröre destek veren kim varsa er ya da geç kaybedecektir. Bu mücadele, silahların üzerine beton dökülünceye kadar sürecektir. Terörle mücadelemizi savunma değil, taarruz anlayışıyla sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Ana muhalefeti de eleştiren Yıldırım, "Ana muhalefet partisi demokrasinin vazgeçilmezi, olmazsa olmaz unsurudur. Ülkemiz o kadar sağlam ve güçlü iktidara sahip ki bu temel unsurun eksikliğini millet hiç hissetmiyor. Onların iktidar anlayışı yok, zaten Türkiye'nin bir ana muhalefeti de yok. Kendileri biliyor ki Türk siyasetinin yaşadığı kısır çekişmelerin çözümü anayasa değişikliğidir. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Türkiye, ana muhalefete rağmen bu elbiseden kurtuldu, milletin dediği oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasında kabul edildi. Görüyorum ki şimdi milletin kararını kabul etmişler, daha şimdiden Cumhurbaşkanı adayı arama derdine düşmüşler. Yine tutturmuşlar, çatı aday kapı aday siz önce temelinizi sağlamlaştırın, temelinizi. Temeli olmayanın çatısı da kapısı da olmaz" ifadelerini kullandı.

Gençliği hiçbir zaman vitrin çalışması olarak gören bir anlayışta olmadıklarını anlatan Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminde gençlerin verdiği mücadeleye işaret etti. Yıldırım, konuşmasını "3. Olağanüstü kongremiz bir besmeledir" diyerek noktaladı.

Başbakan Yıldırım'ın siyasi hayatını anlatan belgesel de kongrede izletildi.



ABDULLAH GÜL'ÜN KONGREYE GÖNDERDİĞİ MESAJ KONGREDE OKUNDU

Eski Başkan Yardımcısı Bülent Arınç ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da kongreye katıldı. 15 Temmuz şehidi ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile 87 ülkeden farklı temsilciler de kongrede yerini aldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı da kongrede okundu. Gül, mesajında yer alan ifadeler şöyle: "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin memleketimiz, Türk demokrasisi ve kutlu davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygı ve saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 14 Ağustos 2001'de o günkü arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz AK Parti 16 yıllık zaman sürecinde ülkemizde pek çok tabuları yıkmış, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda köklü reformlarla halkımıza büyük hizmetler yapmıştır. Son yıllarda içeriden ve dışarıdan kaynaklanan siyasi ve sosyal sıkıntılara ilaveten ülkemizin bekasını doğrudan tehdit eden güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığımız olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Genç ve dinamik kadrolarıyla AK Parti'nin Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak projesine yürekten inanıyorum."

(Enise Vural / İHA)